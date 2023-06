Carla Simón, Premio Nacional de Cinematografía 2023: "Estamos para quedarnos"

La cineasta catalana Carla Simón (Barcelona, 1986) ha recibido este jueves la noticia de la concesión del Premio Nacional de Cinematografía 2023 como un aliento para seguir trabajando y un reconocimiento a toda una generación de cineastas: "Estamos para quedarnos", ha dicho.

"Me da mucha alegría que se me considere alguien que inició algo pero en realidad no lo siento así, somos toda una generación", ha declarado a EFE minutos después de conocerse el fallo que ensalza su trabajo "por posicionar el cine español en el panorama internacional" y que la erige en "referente del gran momento que vive el cine español".

"Cada alegría que nos dan los premios o estrenos de una es bueno para todas, porque significa que estamos para quedarnos, ya no es algo anecdótico que una mujer haga una película, las cosas están cambiando", ha señalado Simón, que el año pasado ganó un histórico Oso de Oro de Berlín con su segundo largometraje, "Alcarràs".

"Estamos ante una reparación histórica -ha añadido-, me refiero al hecho de que hay mujeres haciendo cine pero también una reparación temática, al tratarse temas que no se habían tratado antes, yo me siento muy afortunada de estar haciendo cine en este momento".

Aunque a sus 36 años y con dos largometrajes a sus espaldas dice sentirse "joven" para recibir este premio que concede anualmente el ministerio de Cultura y Deporte, lo toma como un aliento para seguir haciendo cine pese a las dificultades de conciliación con su reciente maternidad, con un hijo a punto de cumplir un año.

"Estoy aprendiendo a gestionar eso y ver como se concilia, a veces me enfado porque es muy difícil, criar no debería requerir de tal esfuerzo, las cosas no están del todo ajustadas para que las mujeres podamos seguir haciendo nuestro trabajo mientras tenemos hijos", ha señalado.

"Si muchas veces las mujeres no han estado en posiciones de más liderazgo ha sido también por la maternidad, te condiciona mucho y falta mucho trabajo para la paridad absoluta, tenemos que encontrar soluciones pata conciliar mejor y que podamos seguir haciendo todo lo que nos gustaría", ha añadido.

Simón, que debutó en 2017 con "Verano 1993", premio a la mejor opera prima en la Berlinale, se encuentra en fase de escritura del que será su tercer largometraje "Romería".

Será de nuevo una película que hablará de la familia y tendrá tanto actores profesionales como no profesionales: "La idea, si todo va bien y mi conciliación lo permite, es rodar a mediados del año que viene y estrenar en 2025".