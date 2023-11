Camilo, favorito en los Latin Grammy: "Estoy en el momento de más creatividad de mi vida"

María Muñoz Rivera

Llega, con sus siete nominaciones, como uno de los favoritos a los Latin Grammy que se celebran el próximo jueves en Sevilla, es un referente internacional de música latina y ha anunciado gira por España este verano. El colombiano Camilo traviesa un momento dulce: "Es el momento de más creatividad de mi vida".

"El tema de los premios es complejo, yo tengo muy observado a mi ego, es un enemigo al que amo y dejo tomar su lugar cuando toca, pero hay otros premios en la vida, como hacer lo que amas", dice a EFE Camilo, que llega a los Latin Grammy como el artista más nominado junto a sus compatriotas Shakira y Karol G.

Los tres llegan a Sevilla con siete candidaturas, algo que Camilo recibe "como un auténtico honor", asegura en una entrevista con EFE.

Pero mientras espera el resultado de la gala, Camilo sigue trabajando sin parar y ya prepara la gira que del 11 de junio al 21 de julio le llevará por trece ciudades españolas en recintos como el Wizink Center madrileño o el Palau Sant Jordi de Barcelona.

En 2019 Camilo (Medellín, 1994) irrumpía en la escena musical para consolidarse, poco tiempo después, como un referente de música latina de sello urbano que arrasaba en su gira por España en 2022. Dos años después, vuelve a los escenarios de Sevilla, Granada o Valencia.

"Girar es muy complejo para la salud mental y espiritual, es una montaña rusa de cosas, con altos y bajos. Yo no podría girar si no lo hiciera con mi familia y mi equipo", explica. "Todo lo que empiece por España es una buena noticia, conecto mucho con la gente de aquí", asegura.

El artista ha sorprendido en sus últimos temas con nuevos ritmos, una respuesta a la fase que atraviesa, en la que se siente "conectado" a la creatividad y que desemboca en "mucha música nueva".

"Desde mi último álbum -'De adentro pa' fuera' (2022)-llevaba tiempo queriendo aproximarme a mi creatividad de una forma incendiaria", dice sobre un proceso que alimenta "viajando, viviendo y sintiendo".

Son estos tres pilares con los que consigue componer. "Cuando lanzo un álbum siempre me pregunto si será el final de mi creatividad, porque lo doy todo y no me dejo nada en el cajón", explica el músico, que con el tiempo ha sido capaz de gestionar estas etapas para seguir sorprendiendo y encumbrarse como referente en su género.

"Si compones como lo haría un niño pequeño del que nadie espera nada es cuando te salen las mejores cosas", explica el colombiano, para quien ser referente es "siempre un honor" que también conlleva presión, la de satisfacer a su "tribu", el apodo que reciben sus seguidores, con los que mantiene una relación cercana.

Aunque "por las noches te preguntas si estarán orgullosos o decepcionados con lo que hagas, en momentos de componer tienes que dejar eso a un lado para pensarlo después", señala el autor de temas como "Tutu" o "Aeropuerto" y que hace poco sorprendía con "Palpita", una colaboración con el indio Diljit Dosanjh.

"En India la gente no me conoce, y he tenido el reto inocente de poder presentarme otra vez, porque mal que bien, la gente sabe quién soy, pero allí ha sido partir de cero", reconoce sobre la canción y su acogida. "La gente me escribe para decirme que no entiende la letra pero que les mueve la canción, y eso es fantástico", agrega.

Además de este ritmo diferente también explora nuevos registros junto al cantante español Manuel Carrasco con el tema "Salitre", que ha publicado hoy. "Es muy diferente en ritmos a lo que he hecho hasta ahora, son dos guitarras grabadas en estudio", explica Camilo sobre una de las muchas novedades que presenta.