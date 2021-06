Cada vez más autores recurren a la autoedición para publicar

Fue el poeta cubano José Martí quien señaló que “hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”. En esta épcoa en la que cada vez tenemos menos hijos y en la que, en vez de plantar, cortamos árboles, parece que lo que sí nos llama la atención es componer una obra literaria para publicarla. Una encuarta realizada por IPSOS para Kindle señala que 3 de cada 10m españoles añoran publicar un libro, y que el 15% ya lo ha hecho o está en proceso de hacerlo. Generación Z y Millennials son los grupos de edad más interesados en la escritura. De hecho, uno de cada cuatro afirma estar escribiendo un libro o haberlo hecho en algún momento, aunque no lo hayan llegado a publicar. Pero ¿es fácil publicar un libro? Pues depende. Carmen Manzaneque quedó entre los 10 finalsitas del Premio Planeta con su primer libro, “donde brotan las violetas”, nos cuenta que desconocía el mundo de la edición, y esperaba que la editorial publicara su libro pero solo lo hacen con el ganador y el primer finalista. Inició así un peregrinaje por distintas editoriales ue le dieron con la puerta en las narices, porque “no publican a escritores desconocidos. Indagué y me encontré con Círculo Rojo, que era una editorial muy nueva y me convenció bastante lo que me ofrecieron”. Acaba de autopublicar su cuarto libro “ el horizonte desde el tejado”.

Como Carmen, otros escritores ahora muy conocidos acudieron a la autoedición tras comprobar cómo las grandes editoriales rechazaban una y otra vez sus originales, autores de la talla de Javier Castillo con “El día que se perdió la cordura”: la autopublicó en Amazon, donde la puso a tres euros y llegó a vender 40.000 ejemplares, o la flamante ganadora del Planeta , Eva García Saénz de Urturi: como no encontraba editor para su primera novela, La saga de los longevos, la autopublicó en Amazon y arrasó.

Cada vez más autores acuden a la autoedición. Sin cifras oficiales de ventas y autores, se calcula que en España, facturan más de 7 millones de euros al año y su cuota de mercado es del 7,9 %, pero podría suponer un 15-20 % si se tienen en cuenta las obras autopublicadas que no pasan por el registro del ISBN.

Y, ¿cuánto cuesta autopublicarse? Nos cuenta Carmen Manzaneque que si quieres hacerlo sin gastar nada ahí tienes las plataformas digitales: no tienes más que subir tu libro. Si vendes tu obra ganas y sino, no gastas”. Hay muchas opciones, incluso las editoriales tradicionales han creado plataformas. Las más

conocidas son: Círculo Rojo, Punto Didot, Torres Editores, Lulo, Bubox Universo Libro y Amazon. Carmen Manzaneque nos confiesa que ella si invierta en la autoedición de sus libros, unos 2.000 euros, que recupera con las ventas poco a poco, “depende número de páginas, si tiene ilustraciones… yo me costeo las portadas, no me vale una del banco de imágenes”. Si acusa el gasto personal que supone promocionar sus libros “ la mía me prepara algunas presentaciones, pero es cierto que es un trabajo muy personal, cuanto más lo mueves, mejer salida, pero hay que hacer un trabajo de autopromoción importante”. Sin embargo su nivel de autosatisfacción es muy grande “me da muchísima libertad para controlar todo el proceso, la independencia es lo que más valoro: soy muy independiente: atarme a una editorial por años… tendría que ser una oferta muy interesante. Yo ahora soy dueña de mis derechos y de la obra”. Eso sí, antes de sacar a la luz una obra “te revisan, lo leen antes. No creamos que todo vale”.

Para ella no hay pegas, aunque si siente un poco de pelusilla cuando ve esa montaña de libros de un autor en lso escaparates de las librerías “Pero somos tantos y hay gente tan buena a la que no se conoce apenas, que estar en los primeros puestos es muy difícil, y para que una editorial de renombre te ponga ahí tienes que asegurarte una ventas que no están al alcance de cualquiera. ¿Pegas? No, mis expectativas están cubiertas, tengo mis grupos de lectura, gente que me lee y que me sigue”.

La autoedición está siendo una digna salida. En las páginas web de las editoriales están las condiciones por eso Carmen siempre le dice a aquellos que tienen esa ambición “que no se queden con su obra en el cajón, auqneu loos comienzos son difíciles, merece la pena”.