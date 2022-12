Blanca Li: "No hay censura en los Teatros del Canal"

"No hay censura en los Teatros del Canal", ha dicho su directora Blanca Li, quien ha asegurado este viernes en rueda de prensa que "es rotundamente falso que en este espacio se haya impuesto cualquier censura y cualquier impedimento a cualquier artista".

Así se ha referido Blanca Li a las acusaciones de "censura" con las que el dramaturgo Paco Bezerra ha tildado la decisión de que la obra "Muero porque no muero (La vida doble de Teresa") se cayera de la programación de esta temporada de los Teatros del Canal.

"Nunca le dije a Paco Bezerra que su obra estaba censurada, fue él quien dijo que su obra estaba censurada", ha contado Blanca Li, quien asegura que el dramaturgo interpretó el recorte económico como "censura".

"O bien dimites o bien llamo a los medios, estas palabras pusieron el fin a nuestra conversación", explica Li, quien reconoce que el proyecto de Bezerra "le encantaba".

"Es rotundamente falso que en los Teatros del Canal se haya producido cualquier tipo de injerencia política en la elaboración de la programación artística", añade Li, quien asegura que "la decisión de hacer cambios en la programación de esta temporada se basó en motivos económicos derivados de la inflación".

Declaraciones que ha hecho Li tras presentar este viernes en rueda la prensa el balance de la institución cultural de la Comunidad de Madrid con datos muy positivos: "212 espectáculos, 190.000 espectadores y un nivel de ocupación del 77 por ciento".

"Esta institución está abierta a las distintas sensibilidades de la sociedad actual, a todas las propuestas artísticas que venga abaladas por su calidad", apunta Li.

Reconoce que por desgracia, de los más de mil artistas que no hacen llegar su propuestas, "ese año solo he podido incluir en la programación definitiva unas 170, porque este teatro tiene limitaciones presupuestarias".

Li no ha hablado porque "no funciono bajo amenazas", tampoco cuando se le acosa a través de las redes. "En estos meses, he recibido más de 5.000 "post", la mayoría con fotomontajes con mi cara que han sido publicados, principalmente, por Paco Bezerra".

El presupuesto para la puesta en marcha de la pieza teatral "Muero porque no muero (La vida doble de Santa Teresa)" estaba "en torno a 1200.000 euros", ha dicho el director de gestión de Teatro de Canal, Mariano de Paco, tras detallar todas las partidas.

"El señor Bezerra no quiso entender ni aceptar las explicaciones ni la información que tanto mi equipo como yo le trasladamos respecto a una decisión vinculada a las dificultades económicas", añade Li, a quien le entristece que "se ponga una nube de sospecha sobre la gestión".

"Lo que le ha ocurrido a Bezerra, le ocurre a muchos artistas. Se suelen caer obras tras años de discusión del proyecto, quizá Paco no cuenta con tanta experiencia ni ha recorrido tantos teatros", apunta Li, que hace hincapié en que tomó una decisión: "Tenía que quitar cinco coproducciones de las que presenté por motivos económicos".

Antes de las aclaraciones, Li, que va seguir hasta el final de su mandado a finales junio, "feliz además", ha hecho balance de este 2022 en el que se han programado 212 espectáculos (631 funciones), "a los que han acudido más de 190.000 espectadores".