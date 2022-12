Blackpink actúa en Barcelona, única parada española de su gira mundial

La popular banda de K-pop Blackpink actúa este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la única parada española de la gira mundial de presentación del "Born Pink", su segundo álbum de estudio.

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa son las componentes del cuarteto surcoreano que llega hoy a Barcelona, tras dos conciertos en el O2 Arena de Londres y un concierto de estadio en Los Ángeles en el Banc of California Stadium.

La gira, que empezó en la capital de Corea del Sur el 15 de octubre y llego a Estados Unidos el 25 del mismo mes, tiene previsto finalizar su tramo europeo el 22 de diciembre en Ámsterdam, tras pasar por Alemania, Francia y Dinamarca.

Blackpink irrumpió en el mundo de la música en 2016 y desde entones han conseguido varios hitos, como el de ostentar el canal de artista con mayor número de suscriptores en YouTube, contar con el álbum de banda femenina que mejores puestos ha alcanzado en las listas de ventas en una década y convertirse en el primer grupo femenino de K-pop en actuar en el festival norteamericano de Coachella.

Las cuatro vocalistas y bailarinas iniciaron su ascenso con la canción "Square One" en 2016, a la que siguió el EP "Square up" en 2019.

Tras firmar con Interscope Records a través de una alianza con YG Entertainment, el grupo sacó a la luz en 2020 un primer LP titulado "The Album", que alcanzó el número 2 en Billboard 200 y situó tres singles en la lista Billboard Hot 100: "How You Like That", "Ice Cream" con Selena Gomez y "Lovesick Girls", un tema que ha convertido a Blackpink en la primeva banda femenina de K-pop en vender más de un millón de copias.

Durante estos años, Blackpink se ha alzado con varios premios, como tres E! Peoples Choice Awards y el galardón a la Mejor Actuación del Metaverso en los MTV Video Music Awards de 2022.

Además, la banda ha colaborado con Dua Lipa y Lady Gaga, y ha protagonizado la película documental "Blackpink: Light Up the Sky".