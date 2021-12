Bilbao acogerá el BBK Music Legends con Status Quo, Paul Carrack y Hawkwind

El Festival BBK Music Legends se celebrará en junio del próximo año por primera vez en Bilbao, con Paul Carrack y las bandas británicas Status Quo y Hawkwind como cabezas de cartel.

Tras faltar a su cita habitual los dos últimos años a causa de la pandemia de covid-19 en su sede de Sondika (Bizkaia), el Festival, organizado por Dekker Events y patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao, comenzará una nueva etapa en el Bilbao Arena, donde se celebrará los días 24 y 25 de junio de 2022.

Junto a la banda británica Status Quo, que alcanzó la cima de su popularidad en los años ochenta, Paul Carrack presentará su último trabajo, "One on One", mientras que los también británicos Hawkwind recalarán en Bilbao en el marco de su gira "50th Anniversary Live Tour".

Según ha informado este martes el Ayuntamiento de Bilbao, los primeros bonos para los dos días estarán a la venta desde hoy, 14 de diciembre, hasta el 6 de enero, con una oferta especial de 75 euros.

Como en ediciones anteriores, el cartel se completará con músicos del panorama local e internacional, entre los que destacan las grandes leyendas que dan nombre a este Festival, por el que han pasado artistas como Van Morrison, The Beach Boys, Jeff Beck, Steve Winwood, Jethro Tull, Bob Geldoff, Nina Hagen, Mavis Staples, John Cale, Steven Van Zandt y Graham Nash, entre otros.