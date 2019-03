"La bicicleta" vs "Te quiero tanto": ¿plagió realmente Shakira la canción?

Las letras de "La bicicleta", de Carlos Vives y Shakira, y "Te quiero tanto", de Liván Rafael Castellano "Livam", por las que sus autores e intérpretes están siendo juzgados desde hoy en Madrid por una acusación de plagio del segundo, solo comparten tres palabras: "te quiero tanto". Los colombianos han sido demandados por el cubano al considerarque un tema que él "ofreció a Sony" en 2011, "Te quiero tanto", que se puede encontrar en Youtube en el álbum "Cuban nights", ha sido plagiado por los primeros en la frase "que te sueño y que te quiero tanto" y que lo han hecho "con el mismo ritmo y melodía".

"La bicicleta", registrada por Vives y Shakira y producida por Andrés Castro, comienza con cumbia colombiana, vallenato y finaliza con reggaetón, ganó el Grammy Latino a mejor canción en 2016 y ha vendido en el mundo más de 210.000 copias. La letra de "La bicicleta", según el vídeo oficial de la canción, en la que aparecen las palabras "te quiero tanto" es la siguiente:



Que te sueño y que te quiero tanto

Que hace rato está mi corazón

Latiendo por ti, latiendo por ti

La que yo guardo donde te escribí

Que te sueño y que te quiero tanto

Que hace rato está mi corazón

Latiendo por ti, latiendo por ti

La letra de "Te quiero tanto", según el vídeo colgado en redes sociales, en la que aparecen las palabras "te quiero tanto" es la siguiente:



Yo te quiero, yo te quiero tanto

Que no puedo olvidar tu locura

Yo te quiero, yo te quiero tanto

que me llenas, me tomas, eres una.

Yo te quiero, yo te quiero tanto

Que no puedo olvidar tu locura

Yo te quiero, yo te quiero tanto

Me llenas, me tomas.