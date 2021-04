La Biblioteca Nacional lleva trabajando en completar su archivo de videojuegos desde febrero del año pasado junto con AEVI (Asociación Española de Videojuegos), AUIC (Asociación de Usuarios de Informática Clásica) y DEV (Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento).

El objetivo es conservar los videojuegos creados, distribuidos o editados en España que, como libros, revistas y otros formatos de propiedad intelectual, "forman parte del patrimonio cultural español" y deben ser depositados en la Biblioteca Nacional como parte de la Ley de Depósito Legal.

La Biblioteca Nacional busca los videojuegos creados en España: "Se ven como algo para niños, pero son arte"

Uno de los primeros objetivos es identificar el número total de todos los videojuegos producidos en España, que se calcula por encima de los 6.000.

Ismael García, estudiante del Máster de Patrimonio Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, es una de las personas dedicadas a esta labor de catalogación, clasificación y organización de estos videojuegos, centrado entre los años 1983 y 1992.

¿De dónde sale esta idea?

"Como producto audiovisual y como contenido con una vida de unos 40 años, existe una producción tan grande y una popularidad que ha calado en todas las generaciones, entonces al final desde las propias instituciones es algo que se necesita mantener y que necesita ser preservado. Se necesita poder salvarse, porque ya hay muchos que se han perdido. La Biblioteca Nacional no puede dejar de lado a esta industria".

El objetivo

"El objetivo de la Biblioteca y de cualquier otro centro es una preservación intelectual. Es decir, que de aquí a 30 o 40 años, los videojuegos que hemos tenido en España, tanto creados como distribuidos o editados aquí, al final no se pierdan y se conserve lo que era, su esencia, que no se pierda ese conocimiento, como pasa en el cine o la música. No solo el poder jugarlos, como puede ser la emulación".

¿Cuántos videojuegos lleváis registrados y cuántos más puede haber?

"Ahora mismo, registrados y categorizados como videojuegos, más de 800, unos 818 ¿Cuántos más puede haber? Pues aproximadamente se supone que unos 6.300 videojuegos de diferentes plataformas. Pero van saliendo más, es muy complicado saber cuántos videojuegos faltan por saber y saber cuál es el listado original".

Hemos ampliado nuestra colección de videojuegos con la ayuda de asociaciones y particulares y seguimos trabajando en la preservación del videojuego español



��https://t.co/gNW8Snu2pnpic.twitter.com/MCKHpi7ilR — Biblioteca Nacional de España (@BNE_biblioteca) January 19, 2021

"Equiparado a otro país, no tenemos muchos, porque Francia por ejemplo llega a los 18.000 videojuegos guardados. Estamos a años luz de otros países de Europa, si nos paramos a pensarlo, todo lo que sea una publicación española tiene que estar en la Biblioteca… es casi inabarcable la cantidad de videojuegos que pueden existir. Ahora nos llega un donativo de unos 6.000 videojuegos".

¿Los videojuegos son arte?

"Para mi, sí. No lo concibo como algo que no sea un producto artístico. Se construyen de dos partes: el programa de ordenador y una segunda parte que se subdivide en muchas, es decir, las propiedades estilísticas que construyen una historia, un videojuego. La historia, la música, el guion, el lore que haya detrás, el diseño de los personajes y mapas… todo tiene un derecho de autor y una propiedad intelectual, como el cine. Se construye un computo de cosas que da pie a que algo crezca, los videojuegos es igual".

La importancia de la industria del videojuego

"Tiene que cambiar el estigma de la gente. Tú por jugar a videojuegos, por ver anime, por escuchar heavy metal eres friki, ese estigma de llamar friki. Alguien que juega al tenis es deportista, pues debe llegar el momento de que algo que se usaba como insulta, no lo sea".

"Se debería dar más importancia la desarrollo de los videojuegos. A unas mecánicas que hay que valorarlas por lo que son. Un producto a la altura de otros muchos. La industria de los videojuegos es la que más dinero ha generado. En 2017, a nivel global se han generado 116 millones de dólares de beneficio. En España es algo joven y tiene que crecer, en España se ha cread cualquier tipo de arte. Se ve como algo para niños y no parece importante, ya veremos dentro de 100 años como ha evolucionado todo esto".

La Biblioteca Nacional busca los videojuegos creados en España: "Se ven como algo para niños, pero son arte"

Proceso para encontrar y guardar los videojuegos

"Uno de los procesos ha sido el de crear un Excel en conjunto con otras asociaciones como AEVI (Asociación Española de Videojuegos) o DEV (Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento), para ver qué videojuegos faltan, para qué consolas son, los años… poner facilidades para poder encontrar el videojuego. El proceso son donativos que realiza la gente, entonces no se sabe cual es la magnitud de todo esto. Al final será la gente, la ciudadanía, la que va a ayudar a esto".

"El videojuego va pasando por departamentos y se pueda hacer una ficha que lo registre y que explique por qué ese videojuego deba estar ahí".

Ley de Depósito Legal

"Se necesitó cambiar la ley roque no reconocía que los videojuegos formasen parte de ese patrimonio nacional que la Biblioteca Nacional podía guardar. No estaban reconocidos y por ello no estaban siendo recogidos y se iban perdiendo".

"Hay que concienciar a la gente del inmenso valor artístico que hay en este país, no solo en videojuegos, sino en general".