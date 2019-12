"Ben Hur", elegida la mejor película de la historia por los seguidores de COPE.es y TRECE

And the winner is... "Ben Hur". La cinta norteamericana dirigida por William Wyler ha sido elegida por los seguidores de COPE y TRECE como la mejor película de la historia. El filme, que ganó 11 Oscars, se ha convertido en el más votado después de un proceso de votación que ha implicado a audiencia y críticos de cine y que ha obtenido un seguimiento abrumador.

"Ben Hur" se ha impuesto en la criba final con un incontestable 44,92% de los votos. En segundo lugar ha quedado "El Padrino" con el 30,76% de los votos y la medalla de bronce ha sido para "Lo que el viento se llevó" con el 24,30%. En la anterior fase, otras siete cintas pelearon por lograr la designación de mejor película de la historia: "Casablanca", "Centauros del desierto", "Ciudadano Kane", "E.T.", "El bueno, el feo y el malo", "Star Wars" y "Tiburón".

"Ben Hur" narra la historia de Judá Ben-Hur (Charlton Heston), hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala (Stephen Boyd), tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Ambos son amigos, pero un accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables: Ben-Hur es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano, y Mesala lo encarcela a él y a su familia. Mientras Ben-Hur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. En galeras conocerá al comandante de la nave (Jack Hawkins) y más tarde a un jeque árabe (Hugh Griffith) que participa con sus magníficos caballos en carreras de cuadrigas.

Ben-Hur contó con el mayor presupuesto que hasta entonces había tenido una película, superior a los quince millones de dólares estadounidenses, y para su filmación se construyeron los decorados más grandes jamás empleados en un filme. Pese a su alto coste, la cinta consiguió ser rentable puesto que fue la película más taquillera de ese año. Además de sus once Oscars - la película más premiada por la Academia de Hollywood - junto con "Titanic" y "El señor de los Anillos: El retorno del Rey" - también obtuvo tres Globos de Oro.