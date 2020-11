Bella González, del Teatro Soho Club: "Necesitamos que el Gobierno se ponga al frente y lleve la batuta"

El apagón cultural al que la pandemia ha sometido al teatro amenaza la supervivencia de los escenarios. Vaciado de personas, los empresarios del sector tratan de adaptarse a los espectáculos digitales con obras que incluso se pueden recibir en el móvil, aunque sin el olor a escena. Para conocer cómo propietarios, artistas, técnicos o maquinistas viven esta situación, COPE.es charla con Bella González, dueña del Teatro Soho Club, en la Plaza de España de Madrid.

Pregunta (P): El teatro ha sobrevivido a todos los males, ¿se recuperará de esta?

Respuesta (R): Estamos convencidos de que sí, pero con mucho esfuerzo, trabajo y resistencia. En primer lugar hay que recuperar la confianza del público, informándole permanentemente y demostrándole que los espacios culturales son seguros porque estamos implantando todas las medidas de seguridad anti-covid posibles. Todo esto nos llevará un tiempo. La gente tiene miedo y es normal con todo lo que estamos viviendo. La sociedad está cambiando debido a los nuevos horarios de sociabilidad que las normativas nos permiten. Por eso, es el momento de reinventarse una vez más y avanzar sin miedo. El sector de las artes escénicas tiene una oportunidad crucial de dar ese salto ahora. No va a ser fácil, pero es el momento. Y tenemos que aprovechar la oportunidad.

P: El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para "complementar" las ayudas al sector cultural de mayo por un importe de 14 millones de euros. ¿Las considera suficientes?

R: No, esa cantidad es calderilla. Si compara el porcentaje de PIB que aporta el sector cultura anualmente a las arcas del Estado y las ayudas que conceden, estará de acuerdo conmigo en afirmar que es calderilla. Es el momento de que todos los partidos políticos se sienten y trabajen de verdad y a conciencia para desarrollar un Plan de Estado de la Cultura. Llevamos mucho tiempo escuchando la necesidad de hacer grandes pactos de Estado. Pues señores, este es el momento de hacerlo con la Cultura.

P: ¿En qué situación están artistas, técnicos, ayudantes de coreografía, cámaras, regidores o maquinistas?

R: En una situación muy, muy delicada. Como está todo el mundo. No somos una excepción. Pero es verdad que nuestra profesión tiene además unas connotaciones especiales porque es una profesión muy compleja y muy inestable. No nos equivocamos al decir que somos uno de los eslabones de la cadena más frágiles porque la industria está parada, no hay producciones nuevas y ello implica, irremediablemente, que no haya trabajo. La mayoría son trabajos de antes del confinamiento: actuaciones y giras que se caen por las normativas de cada comunidad autónoma. La incertidumbre es enorme y necesitamos una solución. No es posible que cada autonomía vaya por su lado y tome decisiones por su cuenta. Necesitamos que alguien se ponga al frente y lleve la batuta. Y ese debe ser el Gobierno central.

P: Se han sofisticado los formatos para llevar el teatro al mundo virtual. ¿Qué desafíos plantea este nuevo escenario?

R: Me parece una alternativa de trabajo, trabajo remunerado o, incluso, un parche para salir del paso. Pero no es suficiente. Nuestra profesión es mucho más que un desafío virtual. Tanto para los intérpretes como para el público, el teatro es un lugar de encuentro donde vivir emociones en directo, donde escuchar los silencios, donde oler la escena... Esto no se consigue detrás de un ordenador. No es lo mismo. Podemos llamarlo como queramos, pero eso no es lo que necesita nuestra profesión.

P: ¿Qué le ha parecido la decisión de mantener abiertas las salas de apuestas en algunos lugares, por ejemplo, Barcelona, y no los teatros?

R: Es una decisión política nefasta. Con eso, lo decimos todo.

P: Los aforos están muy limitados. ¿Demandan patrocinios y más ayuda pública?

R: El sector lleva demandando una ley de patrocinios en condiciones durante años y nunca llega. Lo hemos contado en todas partes. A ver si ahora, con la que tenemos encima, alguien se acuerda y por fin se pone a ello.

P: En su teatro, la gente porta mascarillas, está distanciada y repartida entre las butacas. ¿Han registrado contagios?

R: Las medidas en nuestro espacio son múltiples: toma de temperatura a la entrada del público; hidrogeles en hall, aseos, camerinos; uso obligatorio de mascarilla permanentemente; desinfección de las áreas de trabajo y el patio de butacas todos los días y por sesiones; sistema de ventilación; distanciamiento de butacas entre el público; entradas y salidas de público escalonadas... Con todo ello, no hemos registrado ningún caso de contagio. Sin duda alguna, el espacio cultural es más seguro que bares y restaurantes.

P: ¿Cuál es la oferta cultural que ofrecen para los próximos meses? ¿Han pensado ya en la oferta de 2021?

R: Tenemos una programación muy variada para el público adulto y musicales como 'Entre Divas', protagonizado por Roser y Mara Barros; o la presentación del nuevo espectáculo de Jesús Bienvenido, 'El Balsero'; 'Mis Mejores Azañas', de Luis Zahera (Goya 2.018); 'Enlatados', con Carmen Alcayde y Raul Ferve o 'Chicas del Juernes'. Y todos los jueves una sesión única en Madrid de flamenco.

Para el público familiar, tenemos una programación muy selecta, divertida y educativa. Os adelantamos el Festival de Navidad con 'Soy yo ratön'; Chloé Bird con la presentación en Madrid de su espectáculo; 'Un mundo de niños raros', la nueva producción de La Pandilla de Drilo; y 'Descubriendo la Magia', un espectáculo sorprendente a cargo de Armando Gómez y Miguel Gómez. Estad atentos a nuestra web y redes sociales. Allí podrán encontrar toda la programación y promociones.