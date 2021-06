Barcelona acoge el estreno mundial de última obra del argentino Javier Daulte

Las teorías conspirativas y el fanatismo son los temas que aborda "Carnicería", la nueva obra del director y dramaturgo argentino Javier Daulte, que se estrena mundialmente este miércoles en la sala barcelonesa La Gleva.

"'Carnicería' es la quinta obra que escribo y se estrena antes en Barcelona que en Buenos Aires. Las anteriores son '4D Òptic', 'Automàtics', 'La Felicidad' y 'Com pot ser que t'estimi tant', pero esta vez hay una diferencia, esta vez la obra no se estrenará en catalán, sino en castellano, y no soy yo quien la dirige", ha dicho Daulte, que se siente fuertemente vinculado al teatro catalán.

La última propuesta del dramturgo se desarrolla en un matadero, donde una presencia misteriosa acompaña a Porcia en su solitaria rutina como trabajadora.

Esta presencia puede ser un peligroso terrorista que altera genéticamente la carne, un fugitivo... o podría ser un gato.

La obra utiliza este hecho para crear una situación conspiranoica que cuestiona el mundo de las creencias y las certezas que genera bandos.

Bandos que necesitan de una masa convencida, a la que se obliga a tomar partido, se la convierte en daño colateral o se la hace partícipe del sacrificio que comporta creer en una única visión posible de la realidad, según La Gleva.

"Carnicera" está dirigida por David Teixidó, que ya presentó en este mismo teatro "Tránsitos" y "Cuando follábamos en tiempos de guerra".

Isabel Rocatti, Ramon Pujol, Carla Tovias y el hijo de Javier Daulte Agustín Daulte conforman el reparto de este montaje, "un texto profundo y necesario, que te hace reflexionar a muchos niveles", según Pujol.