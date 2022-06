Banderas y Lloyd Weber harán musicales en español con la excelencia como meta

El actor Antonio Banderas y el compositor londinense Andrew Lloyd Webber han unido fuerzas para crear "Amigos para siempre" (APS), un proyecto con el que producirán musicales en español para el mercado de habla hispana en todo el mundo, "un mercado emergente", según han explicado en una entrevista con Efe.

Colaboradores y amigos desde hace mucho tiempo, Banderas y Lloyd Webber tras una cena en Londres unieron fuerzas "en pro de la producción y el desarrollo del musical en español en los principales mercados del mundo", han señalado ambos durante una mesa redonda celebrada en un céntrico hotel de Madrid.

Lloyd Webber (1948) y Banderas (1960) otorgarán licencias, producirán y desarrollarán proyectos para los mercados de habla hispana de todo el mundo con la excelencia como estandarte "esa excelencia no garantiza el éxito, pero sí ofrece la garantía de que se ha puesto toda la carne en el asador", añade el actor malagueño.

"Soy compositor y me preocupa la calidad de los musicales, quiero llegar a la excelencia", apunta Lloyd Webber, quien considera que "el público no solo busca una obra de teatro, sino vivir una experiencia más completa".

Really Useful Group, compañía fundada por Andrew Lloyd Webber, cederá a la nueva empresa conjunta los derechos escénicos de las versiones en español de los icónicos éxitos musicales de Lloyd Webber, incluidos "EL fantásma de la ópera", "Sunset Boulevard", "Jesucristo Superstar" o "Evita", entre otros.

"El mercado musical en español es emergente y el hecho de que el teatro se esté revitalizando es algo maravillo", advierte Banderas, quien asegura que cuando decidió volver al teatro se cuestionó la saturación de los espacios audiovisuales, "quería recuperarme dentro de la pureza de la escena".

Ahora, en esta nueva aventura quiere poner el foco en la lengua española y que las traducciones de los musicales respeten los distintos acentos del español.

"No se habla el mismo español en Chile, Argentina, Puerto Rico, México, La Florida o Estados Unidos", recuerda Bandera quien asegura que "ajustar los acentos es una forma de respetar a las personas que lo hablan", además de dar la excelencia y la emoción pertinente al musical.

En este nuevo proyecto es posible que Banderas actúe en los musicales, pero "lo que realmente me interesa es la dirección escénica", asegura el actor quien puntualiza que "el teatro tiene algo de verdad, es difícil engañar al público".

Considera que es importante "quitar ese sabor rancio al teatro" y vivir algo nuevo de la mano de las nuevas tecnologías, eso sí "usándolas de forma creativa".

En su empeño de convertir Málaga en un Broadway, acaba de adquirir ocho mil metros cuadrados con naves que se van a convertir en salas de ensayos y un teatro con dos mil localidades, además de un edificio destinada a una escuela técnica donde se aprendan todos los oficios del teatro desde técnicos de sonido a maquilladores.

"Todo lo que estoy haciendo requiere una buena dosis de insensatez", dice entre risas Banderas a quien le apetece la idea de crear una sala como una caja negra, en la que se adquiera la concepción viral del espectáculo y se adquiera la tridimensión.

"Esto no es una claudicación del cine, los formatos han cambiado y la gran pantalla va a quedar para los romántico", cuenta Banderas que con pena recuerda que "la caída de los espectadores en la salas de cine ha sido dramática".

"No hay un Netflix para el teatro, cierto que se puede ver por 'streamig', pero ya no es teatro", dice Banderas quien asegura que hasta ahora los musicales estaban infravalorados porque no había un tejido laboral, se recurría a un cantante de pop que no era actor, ahora la preparación es extraordinaria".

El protagonista de "¡Átame!" (1989) vive momentos dulces en el teatro, pero no deja de lado el cine, tienen por estrenar "Indiana Jones" y algún que otro proyecto más.

"Amigos Para Siempre" fue escrita por Lloyd Webberara los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 celebrados en Barcelona, una canción interpretada, en la ceremonia de clausura, por Sarah Brightman y José Carreras, y que hoy se convierte en el nombre del nuevo proyecto Banderas y Lloyd Webber. EFE

