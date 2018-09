Audrey Hepburn paseando por Gran Vía, John Wayne en el Retiro o Ava Gardner en Las Ventas

Lejos de los focos y mas cerca de los madrileños. La exposición “Mad about Hollywood” que se encuentra en la Sala El Águila hasta el 14 de octubre, muestra a través de 150 fotografías de los años 50 y 60 la 'huella' que dejaron en Madrid los actores de cine del Hollywood clásico que trabajaron y vivieron en la región.

La exposición se compone de fotografías, la mayoría inéditas, de revistas y documentos audiovisuales donde se puede observar las calles

madrileñas y los rodajes que tuvieron lugar en los paisajes de la región, a través de las instantáneas de figuras como Ava Gardner, Orson Welles, John Wayne, Cary Grant, Elizabeth Taylor y más actores.

El recorrido se divide en dos secciones, una off the set que muestra la cotidianeidad de estos actores en su periplo por Madrid, en esta sección podemos ver a Audrey Hepburn pasear por Gran Vía o comprando en Mantequerías Leonesas o a Ava Gardner en el bautizo de Antonio Flores. Presencia destacada para esta última, que vivió en Madrid entre 1954 y 1968. Y otra sección llamada on the set que muestra el entramado interno de los rodajes que aquí se produjeron, con películas como “El Cid”, “La Caida del Imperio Romano” o “El Fabuloso Mundo del Circo” que nos muestra un estanque del retiro totalmente vacío para a acoger a actores como John Wayne.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, ha señalado que la exposición "reconoce la aportación madrileña al universo hollywoodiense, puesto que escenarios como el Museo del Prado, el Paseo de la Castellana, el castillo de Manzanares o la sierra de La Pedriza se convirtieron en protagonistas de estas grandes superproducciones".

El sistema de estudios hollywoodiense otorgó mas libertad a los actores en los años 50, que aprovecharon la oportunidad para trabajar con productores o directores extranjeros, así, dieron el salto a Europa, concretamente a países como España o Italia.