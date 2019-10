El aspecto de Dani Martín asusta a sus fans

El aspecto del cantante Dani Martín preocupa y mucho a sus seguidores. El artista ha publicado en redes sociales una fotografía en la que se le ve visiblemente cambiado, con una cara muy distinta de la que estamos acostumbrados.

La imagen, subida su cuenta de Instagram, es la siguiente.

"Se llama Rosácea lo que tengo, si, no, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, mi piel es así. Así es caballero! El hígado? Bien muy bien! Los riñones? Genial señora . Y los suyos? Pues ya estamos todos bien! Vengaaaaa feliz día!!vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van! Tb vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso, viva la rosácea!!pueden llamarme Dani pig"

Ese es el texto con el que el cantante Dani Martín anuncia que padece rosácea, una afección cutánea que puede provocar enrojecimiento y vasos sanguíneos visibles en la cara. También puede ocasionar bultos pequeños y rojos llenos de pus. Estos signos y síntomas pueden brotar durante un período de semanas a meses y luego disminuir por un tiempo.

La rosácea puede aparecer en cualquier persona. Sin embargo, afecta con mayor frecuencia a mujeres de mediana edad con piel blanca. Aunque no existe la cura para la rosácea, los tratamientos pueden controlar y reducir los signos y síntomas. Si tienes un enrojecimiento persistente en la cara, consulta con el médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.