Arctic Monkeys actuará en Bilbao y Madrid dentro de su gira europea

El grupo británico Arctic Monkeys ofrecerá dos conciertos en España dentro de su gira europea para presentar su último trabajo, "The Car", el 8 de julio de 2023 en el festival Bilbao BBK Live y en un único concierto en el WiZink de Madrid el 10 de julio.

Se trata de la primera vez en diez años que la formación inglesa formada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick OMalley actúa en un pabellón de Madrid, según ha informado la promotora musical Last Tour.

En "The Car", indica la promotora, se incluyen desde canciones como el single "Thered Better Be A Mirrorball" que recogen ecos de los años 60 a otras como "Sculptures Of Anything Goes", que muestran "la vena más experimental de la banda con un tono oscuro y misterioso".

Las entradas para ambos conciertos, que tendrán como artista invitado a Willie J Healy, saldrán a la venta el próximo miércoles 7 de diciembre. EFE

cn/lml