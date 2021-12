‘El árbol y el bosque’ de Rozalén florecen en una noche de música en Zaragoza

Naiare Rodríguez Pérez

Rozalén ha echado raíces en Zaragoza este sábado en una cita protagonizada por alzar la voz sobre temas sociales y romper los códigos en compañía de su banda y su intérprete de signos Beatriz Romero, que han llegado hasta un Pabellón Príncipe Felipe abarrotado por la presentación del cuarto álbum de estudio El árbol y el bosque.

Como el crecimiento de su árbol, la fuerza de su tronco y el arraigo a sus raíces, Rozalén ha comenzado su cita en la capital aragonesa con Este Tren', uno de los ejes centrales del disco que la llevó a la 22 edición de los Latin Grammy con su nominación a Mejor Disco de Canción de autor y que esta noche se ha presentado entre el repaso de sus grandes éxitos como un viaje interior y una búsqueda de sentido de lo que ocurre a nuestro alrededor.

Con La línea y un verso de Cristina Peri-Rossi que define el partir siempre como partirse en dos, se ha enfrentado a aquellos que dan la espalda a la inmigración e ignoran a todas aquellas personas que cruzan los mares y las vallas de alambres para sobrevivir.

La albaceteña, que es narradora de almas que descubren realidades y dejan volar la música más cálida que visibiliza historias de todas las partes del mundo, ha eclipsado una noche valiente en donde mostrarse frágil estaba acompasado por melodías de pop-rock con influencias diversas que también la situaban en sus orígenes con temas como 80 veces y Comiéndote a besos, canción de amor en donde tiene presencia el VIH y el público ha creado un "firmamento" con la luz de sus móviles.

Como el ejemplo de una historia de amor prohibida, Rozalén ha bajado del escenario para buscar a Rubén, un chico desconocido que quería pedir matrimonio a su pareja y que ha acabado arrodillado ante más de 4.000 personas a las que la cantante ha calificado como "hogar" y "salvavidas".

El evento, en el que se ha recordado a Javier Ibarra (Kase O) con 'Mazas y catapultas', ha transcurrido con Este Tren que habla de libertad, ¡Ay! Dolores de maltrato, A tu vida de amor nostálgico, Vivir del cáncer, Justo de la memoria histórica y Que no, que no de la independencia femenina, un tema en el que elegir ser tu prioridad no es cuestión de egoísmo y con el que ganó el Premio Goya a Mejor canción original en 2020 por su aparición en la película La boda de Rosa, de Icíar Bollaín.

Rozalén, junto a su intérprete que rompe barreras y susurra de manera universal, también ha traído a esta atmósfera nocturna sus versiones de La maza por Silvio Rodríguez, La loba y su oda a la amistad con Amiga, que comparte con Mon Laferte y que ha sido testigo de abrazos entre los asistentes que se adaptaban a las nuevas restricciones y bailaban desde sus asientos tras una demostración creativa de los artistas.

Unas medidas que han recordado el himno que la cantante escribió durante la pandemia y que lleva el nombre de Aves enjauladas al hacer referencia al confinamiento y en el que prometía así: Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos.

Mar en el trigal, El paso del tiempo y la gran reconocida Y busqué, han cruzado de este a oeste en este concierto en el que también se ha viajado al pasado con Girasoles y La puerta violeta para hablar de la violencia de género y reivindicar la igualdad en todos los ámbitos a través de versos que han respirado timidez e inspirado fuerza y evolución en una noche donde llorar ha sido bonito y reencontrarse con una cultura segura, inolvidable. EFE

