Antonio Resines, protagonista de la alfombra roja de los Fotogramas de Plata

Ni Ana Belén (premio de honor), ni los nominados, ni la polémica sobre Will Smith; el verdadero protagonista de la alfombra roja de los Premios Fotogramas de Plata 2022 ha sido Antonio Resines, quien tras pasar casi dos meses hospitalizado por coronavirus ha hecho su primera aparición pública profesional.

Estoy baldado -ha reconocido a EFE-, pero por lo menos estoy mejor que hace unas cuantas semanas; lo mejor es que ya puedo andar, que hace un mes no podía hacer ni eso y puedo hacerlo sin muleta, aunque me canso más la verdad, señalaba el actor durante su breve paso por la alfombra roja, ya que si estaba mucho tiempo de pie se fatigaba.

Por su parte, sus compañeros de profesión se han mostrado ilusionados de reencontrarse de nuevo con él y más en un ámbito festivo como son estos premios. Esta mañana lo he visto en la tele y me ha dado mucha alegría de verle ahí y así de bien ya. Me alegro porque es un actorazo, pero sobre todo porque es una gran persona, es un tesoro que tenemos que cuidar, detallaba Blanca Portillo nominada por Maixabel.

Me hace mucha ilusión verle aquí y ya más recuperado, porque la verdad es que todos lo hemos pasado fatal, empezando por su familia. Antonio es una persona a la que se quiere un montón, y piensas que a la gente que conoces no le va a pasa nada malo, y cuando pasa y encima es grave te deja destrozado, apuntaba Paula Echevarría, quien salió corriendo para abrazar al actor.

Tampoco han faltado las palabras de alegría de Cayetana Guillén Cuervo, Ana Belén, Eduardo Casanova, Javier Cámara o Santiago Segura, entre otros, quienes entre abrazos, bromas, risas y besos han recibido al renombrado actor esta noche.

Otro de los grandes protagonistas de esta alfombra roja ha sido el director manchego Pedro Almodóvar, quien acudía a estos premios en los que tiene nominación doble: Mejor Película con Madres paralelas y la de Penélope Cruz a Mejor Actriz de Cine, tras su paso por los Óscar. La verdad que estas nominaciones son una alegría para todos, ha dicho antes de reivindicar la vuelta al cine.

Estamos en un momento en el que hay que hablar de cine y visibilizarlo cada vez más, porque hace falta que la gente salga de sus casas y vuelva a los cines. Es muy grave lo que está ocurriendo con las taquillas, la gente no va al cine. Las películas están haciendo una tercera parte de lo que hacían, incluso las americanas, entonces yo por eso estoy insistiendo en que la gente vuelva a las salas, incitaba. EFE

