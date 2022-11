Antonio Alvarado muestra la moda que modernizó España en el Museo del Traje

La exposición "Antonio Alvarado. Baja costura" recorre todos los aspectos de la trayectoria del diseñador que modernizó el vestir de España, un último desfile al que ha dedicado siete años y con el que se ha enfrentado a su propia obra. "Es durito encontrarme con mis yos", reconoce.

La selección de la muestra se ha realizado entre más 650 piezas. "Los dos primeros años fueron muy duros, porque iban apareciendo piezas que no recordaba haber hecho, y cada una me recordaba una historia. Me iba de aquí hecho polvo", cuenta emocionado.

Hacer un recorrido por las salas es viajar por la historia de la España más reciente. Hay prendas que hablan y dicen frases de películas de Pedro Almodóvar, como las que aparecen en "Matador" o "Tacones lejanos", algunas de las cuales han sido prestadas por el propio director manchego (como han hecho Alaska o Luz Casal).

La retrospectiva, que se inaugura mañana en el madrileño Museo del Traje, recupera el título de su segunda colección presentada en Rock-Ola, el epicentro de la Movida, en 1983. Desde entonces, Alvarado no ha dejado de trabajar de forma meticulosa, controlando todo, como en esta muestra.

"No se suelen hacer exposiciones de artistas vivos", bromea Alvarado (Pinoso, Alicante, 68 años), que presenta 130 maniquíes que resumen cuatro décadas de carrera de este premio Nacional de Diseño de Moda 2021.

Su moda ha estado vinculada a la calle. "Toda la exposición hace una lectura social. Odio hacer cosas de noche con brillos, no me defiendo con las prendas pomposas", dice Alvarado, que recuerda que cuando presentó sus dos primeras colecciones la Alta Costura estaba cayendo.

"El modista más perverso de la inocente moda de España", describió Almudena Grandes a Alvarado, diseñador que con su ropa comunicaba cosas que ningún otro creador se planteó introducir en el lenguaje de la moda.

"En la muestra hay momentos en los que apenas de diferencia la obra y la persona de Alvarado", señala por su parte Juan Gutiérrez, comisario de la exposición junto a Iván Alvarado, hijo del creador.

La exposición recoge dos de los únicos cuatro vestidos de novia que ha hecho en toda su carrera, "uno de ellos para Ana Leza cuando contrajo matrimonio con Antonio Banderas", detalla Gutiérrez.

Desde sus inicios, Alvarado ha trabajado los conceptos de la sostenibilidad y reciclaje de forma natural y siempre utiliza pieles sintéticas, salvo para el calzado.

"El problema de hoy a la hora de vestir es que nadie se mira en el espejo para vestir bien, sino que mira a otra persona que ni tiene la cara ni el cuerpo, ni tiene nada parecido a ella", resume el mítico modisto de la transición.

"Lo ideal es mirarse, sentirse, dibujarse, pero no como otros, sino como uno mismo", advierte este creador que considera que "el exceso de información a veces destruye al personaje".