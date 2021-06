Un año de la muerte de Ruiz Zafón: las razones por las que nunca quiso llevar sus libros al cine

Ha vendido más de 30 millones de libros en todo el mundo. Traducido a 50 idiomas, dicen que es el autor español más leído tras Cervantes. Hoy se cumple un año desde que nos dejara Carlos Ruiz Zafón, el autor que homenajeó el mundo del libro en sus libros y que rechazó todas las ofertas de llevar a la pantalla su “Cementerio de los libros olvidados”.

A finales del pasado año se publicó “La ciudad de vapor” un libro póstumo de cuentos que estuvo muchas semanas en lo más alto de las ventas en España, Italia, Portugal y Latinoamérica. Está a punto de llegar a los lectores de Alemania, Holanda y Polonia. Ruiz Zafón sigue vivo en los anaqueles de las librerías junto a los clásicos. Es más, “La sombra del viento” está considerado como una de las mejores obras literarias de todos los tiempos. Zafón es el único español contemporáneo megaseller, término que se utiliza para definir a los escritores que han vendido con un solo título más de diez millones de ejemplares: del primer capítulo de “el cementerio de los libros olvidados” vendió 15 millones de ejemplares: es efectivamente, el segundo libro en español más vendido de todos los tiempos, tras el Quijote.

Ese éxito internacional le granjeó muchos cantos de sirena para convertir la tetralogía en un producto audiovisual, léase película o serie. Pero el autor catalán nunca quiso. Emili Rosales , su editor y gran amigo ha explicado a COPE que las razones. Los 4 libros que conforman la saga son un homenaje en si mismos a la obra literaria, “así los concibió; son libros protagonizados por editores, escritores, ilustradores, por bibliotecarios… es un libro de libros. El consideraba que la mejor pantalla del mundo es la mente de sus lectores, y que mientras estos libros fueran solo libros serían un acontecimiento singular, único para cada uno de sus lectores” . Llevarlo al cine significaría que cada personaje estaría interpretado por un actor, mientras que ahora mismo nos los imaginamos cada uno a nuestra manera y forma parte de nuestro imaginario. A Carlos Ruiz Zafon le encantaba el cine, de hecho elaboró algunos guiones. En esta última faceta quedó finalista de la prestigiosa beca que concede la Academia de Hollywood, la Nicol Fellowship. También componía bandas sonoras para sus libros. Nos cuenta Rosales que en sus últimos meses conoció a John Williams, y que le hizo realmente feliz porque le admiraba mucho, y la música le parecía esencial en las películas “a mí me decía: intenta ver una película sin la banda sonora, veras que no tiene ningún sentido, no es nada, la música en una película, explicaba, es como el estilo y la atmósfera en una novela”.

“Había una inmensa persona tras ese hombre reservado”, nos dice su amigo Emili. Con el compartió días de conversaciones extraordinarias, escuchó sus espectaculares narraciones y se divirtió con el gusto del autor por imitar voces. “era generosísimo con sus amigos y muy protector con su entorno”.

Hoy es día de recorrer con la imaginación ese almacén de trastos que encontró en Los Ángeles y que le sirvió para componer la atmósfera de su peculiar cementerio, o la sombrerería de Barcelona en la que se inspiró para crear la librería de los Sempere. Ya no quedan relatos nuevos de Carlos Ruiz Zafón, tras los cuentos de la ciudad de vapor nada nuevo se publicará. Pero ahí está ese universo peculiar, denso, que puso a nuestro alcance para que cada uno de nosotros lo imagine sin más intermediario.