Anastacia ofrecerá conciertos en Sevilla y Madrid en el verano de 2023

La estadounidense Anastacia celebrará en verano dos conciertos en España: el 14 de julio dentro del Iconica Festival en la Plaza de España de Sevilla y el 17 de julio en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid, según consta en su web.

Será dentro de su "I'm Outta Lockdown Tour", primera gira por Europa de esta artista desde que en 2018 lanzara su último álbum en el mercado, "Evolution". Su primer tramo arrancará este 26 de enero en la ciudad danesa de Hillerød y pasará por otros puntos como Oslo el 29 de ese mes.

Ya a las puertas del verano, retomará sus compromisos en el viejo continente el 10 de junio en la ciudad suiza a Aarberg, antes de viajar a otros puntos como Madrid, donde recaló por última vez en 2017 dentro del ciclo Noches del Botánico, y Sevilla, donde nunca antes había actuado.

Según ha anunciado Live Nation, las entradas para la capital española se pondrán a la venta el próximo jueves, 29 de diciembre, a partir de las 10 horas. Habrá asimismo una preventa abierta 48 horas antes, desde el próximo martes para todos aquellos registrados en la web de la citada promotora.

Las entradas para Icónica Sevilla Fest ya se encuentran a la venta en la web de esta cita.

Intérprete de éxitos como "Left outside alone", "I'm outta love" o "Sick and tired", Anastacia (Chicago, 1968) saltó a la popularidad con su primer álbum, de sonido más funky, titulado "Not That Kind" (2000), hasta vender aproximadamente unos 50 millones de copias de sus siete discos de estudio en el mercado.