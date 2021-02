Amparo Muñoz, la mujer más guapa del mundo: por qué renunció a Miss Mundo y el rumor que destrozó su carrera

"Salí de Málaga una mañana del verano de 1973 y volví treinta años después, enferma y desorientada, acostada sobre un colchón, en un monovolumen" esta es una de las confesiones que Amparo Muñoz, la mujer más bella del universo de 1974 -y nunca dejó de serlo pese a lo poco que se cuidó- hacía en sus memorias "La vida es el precio" (publicada por Ediciones B en 2005).

Con este libro, la modelo, actriz y, sobre todo, reina de la belleza pretendió cuando ya estaba enferma acabar con los demonios que le habían acompañado a lo largo de su vida y que le habían llevado por caminos poco recomendables. "Es mejor que ir al psicólogo, te quitas muchas cargas de encima. No cuento ni la mitad de las cosas que me han pasado, no hay tiempo ni espacio material, pero tampoco quiero contarlas" decía en una entrevista al diario ABC seis años antes de su muerte.

Sus matrimonios, amores confesables e inconfesables, el peor error de sus 56 años, y sus decisioones drásticas forman parte de la vida de esta malagueña que un día decidió, según sus propias palabras: "ponerse el mundo por montera".

Fallece el 27 de febrero de 2011 rodeada de su familia

Amparo Muñoz Quesada nacida el 21 de junio de 1954 en Vélez-Málaga fallecía a las 23.30 horas del domingo 27 de febrero de 2011 en su domicilio en Málaga "tras sufrir una larga enfermedad y en todo momento estuvo rodeada de toda su familia, la cual pide absoluta privacidad en el funeral" decía su hermano Pedro a la prensa.

Era incinerada en el Cementerio de Málaga el martes 1 de marzo. Durante el acto sus amigos resaltaban que la vida le había dado una belleza espectacular que la llevó al éxito profesional sin olvidar que tenía "un corazón inmenso".

"Ella estaba intentando reponerse de todas sus cosas y empezar una vida nueva y tranquila, pero este ultimo golpe que le ha dado la enfermedad no ha podido superarlo" contestaba a las preguntas de los informadores uno de los hombres importantes de su vida, Máximo Valverde, conmocionado por el "palo tremendo" que suponía la pérdida de la que, aparte de gran amor, era, sobre todo, su amiga.

Los hombres de su vida: Máximo Valverde, Antonio Flores, Elías Querejeta, Patxi Andión

Patxi Andión fue su primer marido y uno de los hombres de su vida, uno de los muchos amores del que no guardaba buen recuerdo. En sus memorias aseguraba que no podía hablar bien de él porque "no sería sincera".

Pese a protagonizar una boda de primera plana, de Andión decía en 'La vida es el precio' que "pisoteó todas mis ilusiones", "convirtió la convivencia en un infierno", "mi matrimonio con él y la posterior ruptura son la clave de muchos errores que he cometido después".

Se enamoraron durante el rodaje de la película 'La otra alcoba' en la que Amparo encarnaba el papel de una mujer rica que se enamoraba de un chico que no era de su clase y que interpretaba el cantautor que además compuso la banda sonora.

Ambos reconocían que su boda fue fruto de un impulso y en poco más de un año de matrimonio se separaron en cuatro ocasiones. Cuando sus caminos se bifurcaron definitivamente, Patxi Andión encontró la felicidad y la estabilidad con Gloria Monis con la que tuvo tres hijos y estuvo casado hasta su muerte, mientras que Amparo Muñoz fue dando tumbos con relaciones mucho más desafortunadas que su primer matrimonio.

Su segundo marido, el chileno Flavio Labarca, la introdujo "en el laberinto de las drogas". Con Labarca, un anticuario que fue acusado de tráfico de estupefacientes, se casó en junio de 1983 en una boda ficticia en Bali.

En febrero de 1991 la actriz contraía matrimonio por tercera vez, en esta ocasión con Víctor Santiago Rubio Guijarro, del que se separaba tres años después. Un hombre que "no dio golpe" mientras duró su relación hasta 1994. En su libro de memorias Amparo Muñoz lamentaba no haber encontrado "un hombre bueno, como mi padre (...) Yo solo quería un compañero, un hombre bueno como Antonio Flores".

Del hijo de la Faraona, la que fuera la mujer más bella del universo guardaba un recuerdo muy especial, definía su relación como "espiritual y fraternal", "tenía un cuerpo precioso (...). Aún recuerdo el tacto de su piel".

A Máximo Valverde le catalogó como "el mejor amante", con los años fueron grandes amigos y de Elías Querejeta decía "me sacó de la locura de mi separación de Patxi Andión". El productor cinematográfico le dio paz espiritual lo que llevó a la modelo a querer tener un hijo suyo, pero Querejeta, casado y con una hija, Gracia, no estuvo dispuesto a sacrificar su vida familiar.

Entre todas esas historias de amor que fueron un fracaso tras otro hay un político, cuyo nombre nunca quiso revelar solo dio el detalle significativo de "sus intensos ojos azules", al que llamaba "el hombre de la perla" y "el más tierno y sensual".

Su último novio fue un periodista que conoció cuando en 2003 se instaló en Valencia, Daniel, 25 años más joven que ella, que se alejó de su lado cuando cayó enferma, "cuando mi estado se agravó, le perdí de vista". A pesar de no acertar con el hombre de su vida aseguró en varias entrevista que "no todo lo que he vivido ha sido una mierda. Si he estado con ellos es porque me han hecho vibrar".

Renuncia a la corona de Miss Universo para no ser manipulada

El 22 de julio de 1974 fue coronada como Miss Universo en el certamen celebrado en la capital de Filipinas, Manila, convirtiéndose en la primera española con este título.

Su reinado como la mujer más bella del planeta, no podía desentonar del resto de experiencias de su vida, estuvo marcado por la polémica al negarse a ser manipulada por la organización y a los 6 meses de conquistar el título rehusó hacer un viaje a Japón y renunciaba a la corona.

Para llegar a Manila se impuso el año antes, en 1973 en el concurso de Miss España al que llegó como representante de la Costa del Sol, concurso que ganaba después de que el director del diario Sur, patrocinador del evento, la animara a presentarse por celebrarse la edición en su pueblo Vélez- Málaga. Una de sus contrincantes fue una tal Purificación Martín, más conocida como Norma Duval, que era la representante de la capital, Miss Madrid.

El rumor que destrozó su vida y su carrera de actriz

Poco sospechaba de niña María Amparo, la hija de un obrero y una ama de casa, que la vida es como una rosa, llena de espinas. Uno de los peores dramas de su existencia lo vivía en 1990 cuando un periódico publicó lo que hoy denominamos una fake news. Según la falsa noticia, Amparo Muñoz se moría de SIDA.

La noticia fue creciendo y salieron reportajes en otros medios de comunicación en los que se aseguraba que el SIDA de la actriz estaba causando auténtico terror entre los famosos, especialmente entre algunos actores que habían tenido algún que otro escarceo amoroso con Amparo.

Sin duda, esta fue la puntilla a su carrera en el cine que había comenzado con un pequeño papel en 'Vida conyugal sana' de Roberto Bodegas que protagonizaban José Sacristán y Ana Belén.

Su primer papel protagonista se lo dio Vicente Aranda en 'Clara es el precio'. Fue durante el rodaje cuando conoció a Máximo Valverde y se enamoró de él. Su primer top-less delante de la cámara y el segundo que se veía en una película española llevó a 'Tocata y fuga de Lolita' a ser la cinta más taquillera del cine español en 1974.

En 1975 con la corona de Miss Universo brillando sobre su larga melena, se pone a las órdenes de Eloy de la Iglesia en 'La otra alcoba' donde surgirá la pasión con Patxi Andión. Ya marido y mujer protagonizarán otra película juntos, 'Acto de posesión' basada en un relato de Miguel de Unamuno.

Siendo pareja de Elías Querejeta forma parte del elenco de películas como 'Mamá cumple cien años' de Carlos Saura o 'Dedicatoria' y 'La mujer del ministro' de Eloy de la Iglesia.

Tras unos años de sequía y tras superar la adicción a las drogas, en 1996 volvería a ponerse delante de una cámara a las órdenes de Fernando León de Aranoa en su ópera prima, 'Familia'. Las buenas críticas le proporcionaron nuevas ofertas como 'Fotos' de Elio Quiroga o 'Licántropo' con Paul Naschy.

El tumor cerebral la apartó de nuevo del cine y poco a poco de la vida, algo que sucedía tal día como hoy, 27 de febrero, de hace 11 años.