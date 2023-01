Almodóvar: Lo que veía en la pantalla era más real que lo que me rodeaba

El cineasta Pedro Almodóvar ha señalado esta tarde en una clase magistral en Zaragoza que desde muy niño creía que aquello que veía en una pantalla "era infinitamente más real" que lo que le rodeaba, una idea que lo llevó a reconocer el lugar que quería ocupar pronto y que le hace contar ya con 22 largometrajes, 2 cortometrajes, dos premios Oscar y numerosos Goya.

En este encuentro, que ha presentado la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) María Guerra y que ha servido de antesala para la entrega del Premio Feroz de Honor al director en esta décima edición de los galardones, Pedro Almodóvar ha reconocido que no tiene nada en contra de los Feroz y está muy agradecido, a pesar de haber rechazado el Honor en cinco ocasiones.

Soy muy sincero y hablo muy de verdad. Un premio a toda mi carrera me hace pensar en mi pasado y revisarla. Aunque mi carrera supera con creces a todo lo que había soñado de niño, no me gusta mirar para atrás, ha agregado el director, que ha confesado ante más de 1.900 personas que hizo su primera comunión en Aragón.

Luis Martínez, crítico de El Mundo y miembro de la AICE, ha aprovechado esta ocasión para preguntar sobre qué película le ha servido de inflexión en su carrera, una cuestión que Almodóvar ha desviado al señalar que no recuerda ninguna que fuera detonante: Enseguida el cine me atrapó y ya no supe vivir sin él.

Desde la cámara Super 8 que se compró en los años 70, cuando entró en contacto con la narración cinematográfica, y las seis excedencias que pidió para trabajar en la industria, el director ha valorado que para hacer una película necesitas dinero y él tuvo suerte y buenos amigos que lo hicieron posible al conseguir pesetas para empezar, aunque esa primera película no se terminara nunca.

Mi madre no veía mis películas, pero intervino en varias de ellas. Ella no le tenía el menor respeto a la cámara y actuaba con absoluta naturalidad. Antes de terminar la jornada, me preguntaba cuándo le íbamos a pagar. Decía que venía para verme, pero también por el dinero, ha compartido entre risas el cofundador de la productora El Deseo.

En cuanto a la responsabilidad que siente al rodar en España y ser internacional, Almodóvar se ha remontado a que él es resultado de la Transición y en sus películas mostraba aquello que se murmuraba, que España había cambiado. Sin ese paso, yo no hubiera podido existir. En el año 1978 quería divertirme y hacer peliculitas, pero no me interesaba la política. Lo interesante estaba en las calles, ha dicho.

Ser director te da un enorme poder. El director debe provocar sensación de autoridad porque es el que más sabe, y no porque sea brillante. Sabe de la historia, porque la ha escrito. Esa autoridad la debe respirar el director de un modo natural para tirar para adelante. Nunca he tenido la sensación de ser el dueño del bote porque hay mucha gente que está dispuesta a poner en pie lo que tú has soñado y es algo extraordinario, ha compartido Almodóvar ante el público zaragozano. EFE

