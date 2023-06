Alek brilla en la reaparición de Arkano a Red Bull Batalla

David Timón

El debutante Alek se alzó campeón regional de Red Bull Batalla celebrada en Barcelona, en una jornada marcada por el retorno de Arkano a la escena del freestyle competitivo. Junto a Alek, Titus, Zoyert y Ander 2K también consiguieron su billete a la Final Nacional de Valencia del próximo 28 de julio.

La promesa Alek se tornó realidad en su primera aparición sobre el escenario de Red Bull en Barcelona. Tal como hicieron Walls, también en la Ciudad Condal, o Gazir en su momento, el joven freestyler se convirtió en campeón de la Final Regional en su debut sobre el escenario de la competición más importante de la disciplina.

Alek, conocido en la escena undergound por su temple a la hora de afrontar las batallas y controlar las confrontaciones desde el dominio argumental, logró trasladar su tranquilidad desde las plazas a la tarima para dominar sus duelos, con coherencia, ingenio y frescura. Venció a Zetazayas en dieciseisavos; a Simm en octavos de final; a la también debutante Adriana, que dejó una grata impresión; a Zoyert en semifinales; y, por último, a Titus en la final.

Además de Alek, la jornada estuvo repleta de sorpresas, pues Titus, Zoyert y Ander 2k fueron los competidores que lograron clasificarse para la primera Final Nacional de su carrera. Se unen a la lista compuesta por Tirpa, Jesús LC, Sweet Pain, Mnak, NQP, Errecé y Elekipo de cara a la gran cita que tendrá lugar el próximo 28 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Más allá del sorprendente triunfo de Alek, todas las miradas estuvieron puestas en el retorno de Arkano a Red Bull. La leyenda alicantina demostró no haber perdido ni un ápice de su frescura y encanto naturales para improvisar y jugar con las energías y los estímulos de su alrededor. Arkano se estrenó con una victoria ante Classic y también derrotó a Taras en octavos de final, pero tuvo que lidiar con el peso de su legado y terminó por ceder ante la presión ambiental y las rimas de Zoyert.

He intentado representar el freestyle lo mejor que he podido, compartiendo desde el amor lo que soy y lo que llevo intentando representar desde que empecé. ¡Enhorabuena a todos los chavales que la han liado gorda! No estoy triste, perder es lo más habitual en la vida. Os quiero, expresó Arkano en su cuenta de Twitter tras el evento.

La caída del mito de Alicante no fue la única decepción de la tarde en la Ciudad Condal, ya que nombres ilustres, acostumbrado a estar en las finales nacionales de los últimos años, tales como Mounts, Le33, Botta, Paco CBA, Hander o Kensuke, cayeron antes de lo esperado. EFE

