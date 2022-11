"El agua", de Elena López Riera: Riadas, leyendas y soñar con salir corriendo

Alicia G. Arribas.

Elena López Riera empezó a escribir "El agua", su primer largometraje, con los recuerdos e impresiones que le quedaron marcados tras la primera riada que sufrió en su vida cuando, con apenas cinco años, su padre la tenía que llevar en volandas para que el agua no la arrastrara.

No era la primera vez que su pueblo, Orihuela, se veía sumergido por las aguas desbordadas del río Segura, pero lo que la alicantina no se esperaba es que, apenas unos meses después, en 2019, una nueva riada pondría en jaque a toda la Vega Baja, llevándose seis vidas por delante.

"Los que pasan por esta experiencia viven y crecen con un miedo atávico al agua", explica la directora en una entrevista con EFE, unos días antes de que su película se estrene en las salas españolas.

"El agua" ha dado la vuelta al mundo, desde Cannes a Toronto, pasando por Chile y México, de donde acaba de llegar la directora, fascinada por "cómo conecta con públicos tan diferentes" y es que "la emergencia climática es algo que nos afecta a todos", señala.

En "El agua", López Riera conjuga imágenes reales de esas brutales inundaciones sacadas de los telediarios y de los móviles de los vecinos con la vida cotidiana de un pueblo que vive de las huertas, pendiente siempre del agua para regar, mientras sus jóvenes trabajan en las fábricas empaquetando fruta o recolectando limones a toda velocidad con la mirada puesta en salir corriendo y buscar una vida mejor.

La directora sabe bien de lo que habla. "Yo también me quise ir de mi pueblo, soñaba con irme fuera, y cuando lo hice, inventaba mil excusas para poder volver", confiesa.

"Creo que eso está en mi trabajo, es como un dolor, una herida, el no sentirte de ningún sitio. Pero no me propongo ni romantizarlo ni lo contrario, lo que me interesa es mostrar las cosas en su complejidad".

Afirma que también está en sus películas "la cohabitación de lo ancestral con lo contemporáneo, me interesa ver qué va cambiando en cada generación y si podemos librarnos de la herencia que tenemos, o no, porque, por mucho que seas leída o viajada -se ríe-, siempre acabas siendo hija de tu madre y paisana de tu pueblo".

Y heredera de sus leyendas, como la que nutre el argumento de "El agua", que le contó su abuela, y que habla de un río celoso que se enamoró de una mujer y se la llevó con él en su desbordamiento antes de permitir que ella se casara, mujeres -cuenta la historia- a las que se les mete el agua dentro y acaban condenadas.

"Muchas veces la gente no quiere escuchar la explicación científica porque es más fácil agarrarse a la mitología y a historias de fantasmas que no a la responsabilidad que tiene el ser humano en esa relación; no es que haya sequía en la Vega Baja, es que antes esto era un desierto y nosotros hicimos que creciera una industria agrícola que necesita mucha agua, que no tenemos", dispara.

"Intentamos encontrar explicaciones en el más allá cuando están en el más acá -ironiza López Riera-. Siempre ha habido riadas, pero no tantas y esto tiene que ver con que el planeta se calienta. Si construyes tu casa en una rambla o a los pies de un volcán, seguramente en algún momento...".

Se llena de orgullo cuando se compara su cinta con "Alcarràs", segundo largometraje de Carla Simón seleccionado por España para competir por el Óscar, no sólo porque son grandes amigas -"'Alcarràs' y 'El agua' se escribieron en el mismo piso porque compartimos residencia en el Festival de Cannes", desvela- sino porque ambas directoras entienden el cine de modo muy auténtico, aunque "con miradas muy diferentes".

Como Simón, López Riera mezcla en su cinta artistas reconocidas y de toda solvencia, como Nieve de Medina (la abuela) y Bárbara Lennie (la madre), con actores no profesionales -elegidos con mucho acierto-, como Luna Pamiés (la hija) o Alberto Olmo (el noviete), así como con testimonios documentales en los que algunas vecinas completan con sus palabras la leyenda local que le contó su abuela.

Igual que su personaje, Pamiés ansía salir del pueblo porque cree que allí no puede desarrollar unas expectativas de vida; quiere ser actriz profesional y ha empezado a estudiar. Gracias a López Riera ha descubierto el placer de ir al cine. "Tengo una lista enorme de películas que ir a ver", afirma a EFE la joven que reconoce no haber pisado una sala desde que, de pequeña, iba a ver pelis de Disney.