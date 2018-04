EL ALBERO | El Juli, motivos para celebrar

Hablamos con el diestro Julián López 'El Juli' con motivo de su triunfo en Sevilla, donde cortó cuatro orejas, abrió su quinta Puerta del Príncipe de la Real Maestranza y ayudó al indulto del ya célebre 'Orgullito' de Garcigrande. El diestro madrileño hace balance de sus veinte años como matador de toros, efeméride que celebra esta temporada.

Sobre su histórica tarde en la Real Maestranza de Sevilla, El Juli ha relatado en El Albero que fue una “tarde especial” por todo lo que ocurrió en este festejo, por ver “cómo vibró el público” en el coso de El Baratillo y por “indultar un toro de Garcigrande”, una de sus ganaderías predilectas.

El Juli, además, cumple este año veinte años de alternativa. Pese a su ya larga trayectoria, el torero ha confesado que “sigo con capacidad para seguir jugándome la vida cada tarde”.

Julián también ha adelantado en El Albero que durante esta temporada de celebración “me gustaría torear seis toros en solitario en alguna plaza especial en mi carrera”.

El torero madrileño ha hablado de su relación con la plaza de Las Ventas a lo largo de su vida profesional: “Es la plaza más difícil, la que más me aprieta y exige. Esa tirantez ha hecho que algunas tardes no haya estado a gusto y me haya impedido desarrollarme como torero. Pero hay otras en las que he disfrutado, como la faena a ‘Cantapájaros’ de Victoriano del Río”.

En una extensa entrevista, El Juli ha confesado que mantiene su nivel de motivación “porque la tengo conmigo mismo. Tengo la sensación de que aún tengo toreo dentro para poder expresarlo”.

Por último, Julián López El Juli ha definido a las personas más importantes que han pasado durante estos veinte años de matador de toros, como su familia, Manolo Lozano, Gregorio Sánchez, Roberto Domínguez, Luis Manuel Lozano o José Tomás, al que ha calificado como “mi gran competidor y uno de los mejores toreros de la historia”.

Pero en este Albero tan especial también hemos contado con la presencia del torero sevillano Pepe Moral, que nos ha hablado de la importante tarde protagonizada este pasado domingo en Sevilla con la corrida de toros de Miura a la que cortó dos orejas.

Con Manuel Viera analizamos los resultados que ha dejado la Feria de Abril 2018 de Sevilla.