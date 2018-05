En España hay registradas 135 Rihannas y 160 Neymar

España, en estos momentos cuenta con 135 personas que se llaman Rihanna, y no es extraño. Cada vez es más común que los padres pongan nombres de famosos a sus hijos. En total hay más de 800 niños con nombres de celebridades o personajes de ficción. Por ejemplo, hay muchísimas niñas que se llaman Leia, por la princesa de Star Wars. Otro de los nombres de chica que están de moda es Daenerys, la reina de los dragones en 'Juego de Tronos'.

"A veces los padres no toman la elección más adecuada, y alguien tiene que proteger al más débil"

Por el contrario, en los chicos predominan los nombres de futbolistas. El más común es Neymar, con 160 registros. Y también existen 50 niños que se llaman Zidane. ¿Es lícito llamar así a tu hijo? Hace un par de años unos padres llegaron hasta los tribunales para llamar a su hijo 'Lobo'.

En 'La Tarde' hemos hablado con Martín Corera, especialista en derecho registral, para resolvernos esta duda: "El Registro Civil es una función básica del Estado. En los países donde no se registran, la vida no vale nada. Aquí tenemos una serie de limitaciones, pero los progenitores tienen la libertad para elegir el nombre que quieran para su hijo".

Lo primordial es ver si ese nombre es adecuado o no, el principal criterio es la lógica, y el principio fundamental que siguen, es proteger la dignidad del menor: "A veces los padres no toman la elección más adecuada, y alguien tiene que proteger al más débil, y somos los poderes públicos los que lo tenemos que hacerlo. Es por eso, que a veces, se prohíben unos nombre u otros. Porque no es adecuado".