Las semejanzas y diferencias entre Donald Trump y Kim Jong-Un

Kim Jong-Un ya ha aterrizado en Singapur, la capital de Coreal del Sur, para encontrarse con Donald Trump en la cumbre de este martes. Será la primera vez que un presidente estadounidense y uno de Corea del Norte se reúnan, en búsqueda de un desarme nuclear que reduzca la tensión política en el extremo este del continente asiático.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...