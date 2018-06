Podemos ha publicado en su perfil de Twitter un vídeo de Celia Villalobos hablando de 'La Manada' durante su participación en el programa de Antena 3 'Espejo Público' en el que daba a entender que la diputada del PP culpaba de los hechos a la víctima.

Pero el vídeo estaba editado de tal forma que cortaba lo que Villalobos decía en un principio. Ante eso, algunos dirigentes de Podemos como Pablo Echenique o uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, se hacían eco de las declaraciones de Villalobos.

"Este es el tipo de basura que hemos echado del Gobierno de España", ha llegado a tuitear Echenique.

"He publicado un corte de Celia Villalobos hablando sobre la manada que me pareció muy claro. Leyendo las opiniones de las personas que estuvieron allí, dudo sobre mi interpretación. Por eso he borrado el tuit y pido disculpas si me he equivocado. En política hay que ser riguroso", escribía el secretario de Organización de la formación morada.

He publicado un corte de Celia Villalobos hablando sobre la manada que me pareció muy claro. Leyendo las opiniones de las personas que estuvieron allí, dudo sobre mi interpretación. Por eso he borrado el tuit y pido disculpas si me he equivocado. En política hay que ser riguroso. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de junio de 2018

"Celia Villalobos no ha defendido a la gente de la manada. Presupone que ir a los san Fermines te hace perder la inocencia pero no acusa a la víctima. Esta discutiendo con alguien y por eso confundía a error", escribía por su parte Juan Carlos Monedero.

Celia Villalobos no ha defendido a la gente de la manada. Presupone que ir a los san Fermines te hace perder la inocencia pero no acusa a la víctima. Esta discutiendo con alguien y por eso confundía a error. https://t.co/LgIlhKevfD — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 25 de junio de 2018

Además de Monedero y Echenique, la propia cuenta de Podemos ha eliminado el tuit con el vídeo de Villalobos.

Por su parte, desde el programa 'Espejo Público' colgaban en su perfilde Twitter el vídeo con completo con todo lo que ha dicho Villalobos, quien en realidad mostraba su indignación en concreto con los miembros de 'La Manada' que guardia civil y militar.