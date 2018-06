Las polémicas declaraciones de Celia Villalobos sobre La Manada

Celia Villalobos ha incendiado este lunes las redes sociales tras sus polémicas declaraciones sobre La Manada en el programa "Espejo Público" de Antena 3. La diputada del PP no cree que los cinco jóvenes sevillanos sean inocentes y no está a favor de su puesta en libertad. Sin embargo, también ha señalado que "en su época "también había camas de tres y de cuatro". "Pero tú decías que sí o tú decías que no", ha señalado.

El momento se ha producido en el programa de Susanna Griso mientras se debatía la puesta en libertad de los cinco integrantes de La Manada. "Me produce un terrible cabreo que haya un Guardia Civil que se supone que está para cumplir la Ley y proteger a los ciudadanos. Y si una chica de 18 años, borracha como una cuba, aunque te diga que sí... Tú tienes que decirle 'nena, vete a tu casa a quitarte la borrachera y luego hablamos'. Porque tú eres un Guardia Civil y el otro militar", ha empezado a decir Villalobos.

Uno de los tertulianos le ha recriminado que estuviera contando la situación de una manera errónea y faltando a la verdad. "No estaba borracha como una cuba. Si empezamos a jugar a inventarnos lo que pasó...", le ha dicho. Algo que no ha gustado a la diputada del PP. "Como tú crees que son inocentes, que los jueces se han equivocado y que son maravilloso aunque tengan otro juicio pendiente o digan las burradas que dicen... Porque ahora que se lleva el amor en manada... En manada si tú quieres que haya en manada. Oye, que en mi época también había camas de tres y de cuatro. Pero tú decías que sí o tú decías que no. Y tú no me digas que una chica de 18 años, en los sanfermines... que no estaban de retiro espiritual, ¿eh?. Resulta que son muy inocentes. Lo siento, pero no lo comparto", ha concluido.