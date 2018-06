Casado gana la primera batalla: más de 5.000 avales para su candidatura

Los siete precandidatos a presidir el PP han presentado este miércoles sus avales. El mínimo necesario eran cien, pero los favoritos han llegado a la sede nacional del partido, en Génova 13, con muchos más para demostrar la fuerza de sus candidaturas. Pablo Casado es el que ha exhibido un mayor número de apoyos: 5.000 avales. Por su parte, Cospedal ha dicho que cuenta con más de 3.200 y Margallo con más de quinientos.Otra de las favoritas, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no ha querido desvelar el número de apoyos que ha recibido en este primer conteo. José Luis Bayo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes también ha presentado el mínimo de cien avales para que mañana puedan ser oficialmente reconocidos como candidatos.

Pablo Casado ha situado su candidatura como "la única que garantiza que el PP no se rompa" y que "fortalecerá" la unidad para ganar las próximas elecciones autonómicas, locales y europeas y también las siguientes generales. Casado ha estado acompañado por el vicesecretario sectorial del PP, Javier Marato; el diputado José Ignacio Echániz, que fue consejero de Castilla-La Mancha con el Gobierno de María Dolores de Cospedal; los diputados Belén Hoyo y Teodoro García Egea, Isabel Díaz Ayuso, del PP de Madrid, y el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó. Ha apuntado que en su candidatura va a estar "mucha gente", de todas las provincias y de todas las comunidades, desde mandos intermedios hasta afilados de toda España, y va a seguir recogiendo apoyos también de personas "que significan mucho para el partido o lo han significado", sin querer especificar si entre ellas va a estar la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre. En todo caso, ha aclarado que él no ha ido por ahí pidiendo avales ni "forzando a compañeros" a retratarse para poner su nombre y tampoco va a pedir que se hagan ninguna foto, sino que considera que lo importante es que participe todo el mundo ya que los militantes "son los jefes" en este proceso. Por eso, ha instado a todos los afiliados a inscribirse para votar y les ha recordado que deben hacerlo antes del 25 de junio para poder participar en este proceso y apoyar su candidatura "abierta a todo el mundo" y en la que "no sobra nadie".

Por su parte, recorrerá toda España "a partir de mañana" empezando la campaña por su tierra, Ávila, pero también con "inicio muy importante en Cataluña y País Vasco" porque en estos momentos se está jugando la unidad de España y la libertad "que algunos partidos quieren poner en riesgo".

Sobre la polémica entorno a su carrera de titulación de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y las últimas informaciones aparecidas, Casado ha reiterado que las están sacando solo para perjudicarle, pero que no lo van a conseguir porque no hay nadie tan "transparente" como él y seguirá dando todas las explicaciones precisas. "Las casualidades en la vida no existen", ha puntualizado, por lo que cree que hay que plantear si se quiere mirar hacia el futuro del PP y de España o "poner palos en las ruedas y empezar a jugar sucio"