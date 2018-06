Manolo Herrero ha sido presentado este viernes como nuevo entrenador del Real Murcia en la temporada 2018/2019 en la que el objetivo es conseguir el ascenso a Segunda División. Durante la comparecencia estuvieron presentes el presidente del Real Murcia C.F., Víctor Manuel Gálvez, el vicepresidente, Víctor Valentino Gálvez, el director general y deportivo, Toni Hernández, acompañando al nuevo técnico grana.

En el inicio de la presentación tomaron la palabra tanto Víctor Gálvez como Toni Hernández para realizar un pequeño repaso de la trayectoria de Manolo Herrero. Después, sería el entrenador jienense el que comenzaría dando las principales razones por las que ha elegido el proyecto del Real Murcia: “Hay equipos a los que no puedes decir que no. Quiero crecer en este club y conseguir el objetivo que es ascender “.

El míster también hizo una descripción de cómo le gusta que sean sus equipos: “Me gusta que mis equipos lleven la iniciativa. No concibo que un equipo como el Real Murcia, con el estadio que tiene para jugar no lleve el peso del partido “. Además, añadió: “Eso no quiere decir que el defender no sea importante, en mi equipo deben defender los once jugadores y tienen que tener implicación. Pero me gusta defender siempre con bloque alto y buscando al rival arriba”.

También se le preguntó por las expectativas que tienen respecto a la plantilla que se va a confeccionar: “Estoy convencido de que vamos a hacer una gran plantilla porque a todo jugador le motiva venir a este club “.

Por último, le preguntaron por la pretemporada: “Aun no tenemos nada planificado. Vamos a comenzar a partir de ya a confeccionarla”.