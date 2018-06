Torra avisa a Sánchez que no se "rendirá" y le reprocha el fichaje de Borrell

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no piensa "rendirse" en su apuesta independentista y le ha reprochado el "pésimo" fichaje de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores.

Torra ha comparecido hoy ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura de su Govern, en una sesión en la que por primera vez se han sentado los nuevos consellers, luciendo carpetas con un lazo solidario con los "presos y exiliados" soberanistas, en la bancada que tienen reservada en el hemiciclo.

En su intervención ante la cámara catalana, Torra ha vuelto a urgir a Sánchez a que se avenga a "tomar riesgos, dialogar y negociar" y le ha querido dejar "claro" que su condición para hablar no puede ser pedir al independentismo que renuncie a sus metas.

"Nosotros seguimos. La democracia no se rinde nunca, el anhelo de libertad no se rendirá. No hemos venido aquí a rendirnos, no es este el punto de partida para la negociación", ha recalcado.

Además, ha hecho saber a Sánchez que en su opinión el nombramiento de Borrell como ministro es una "pésima noticia".

Sobre su nuevo ejecutivo, ha subrayado que "este no es el gobierno que legítimamente gobernaba el país y que dio voz a la ciudadanía el 1-O", pero sí es "el gobierno que ha venido a echar de las instituciones" el artículo 155 de la Constitución y a "trabajar por el mandato recibido por la ciudadanía en las últimas elecciones y, naturalmente, con el resultado del referéndum de autodeterminación del 1-O. Y así lo haremos".

Así, ha recordado que el Govern creará "un comisionado para el despliegue del autogobierno, para evaluar el impacto real de la aplicación" del 155 y "reparar" sus efectos.

Desde la oposición, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado a Torra de haber articulado "un CDR (Comité de Defensa de la República) en forma de Govern" para "repetir errores" de la pasada legislatura que ahonden en la "fractura" social.

Arrimadas, además, medita si acudir o no este viernes a la ronda de contactos que iniciará el presidente catalán en el Palau de la Generalitat con los diferentes líderes parlamentarios, según han avanzado a Efe fuentes de Ciudadanos, especialmente por su disconformidad con decisiones como la de colgar en la fachada de la sede del Govern una pancarta en favor de la "libertad de los presos políticos y los exiliados", junto a un lazo amarillo.

Menos agrio ha sido el debate que ha mantenido Torra con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha tendido la mano al president para ofrecerle su apoyo en cuestiones como la mejora de la financiación y el autogobierno, las 45 demandas de la Generalitat al Gobierno o recuperar leyes recurridas, aunque ha pedido "respeto a la ley" para poder dialogar con Pedro Sánchez.

Además, Iceta ha dado por hecho que, en su diálogo con la Generalitat, Sánchez "defenderá la integridad territorial y la vigencia de la Constitución en todo el territorio" español.

El jefe de filas de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha recordado a Torra que se ha abierto "un nuevo horizonte" en el Estado y le ha preguntado si el Govern está preparado para afrontar "una nueva etapa" o responde a "legitimidades pasadas".

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha cargado hoy con dureza contra el nuevo Govern, al considerarlo "netamente autonómico" y de carácter "neoliberal", con la finalidad, ha dicho, de "acatar" el marco legal español y gestionar "las migajas de la autonomía".

El presidente del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha afirmado que el Govern de Torra está "secuestrado por un fugitivo de la justicia, por (Carles) Puigdemont desde Alemania, que es quien controla el ejecutivo".

Por su parte, el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha advertido a Arrimadas de que si quiere que no haya lazos amarillos "elimine la vergüenza de la prisión y el exilio" y se olvide de "flirtear con el franquismo".

La portavoz parlamentaria de ERC, Anna Caula, ha defendido "desbordar los marcos autonómicos" para aplicar las leyes tumbadas por el Tribunal Constitucional y avanzar hacia una "república catalana" con acento social.