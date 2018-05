Rajoy defiende a Gallardón: es una persona honrada, decente y competente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que tiene una "magnífica opinión, la mejor" del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, citado como investigado en el caso Lezo, y ha asegurado que es una persona "honrada, decente y competente".

En una entrevista en Antena 3, Rajoy también ha asegurado desconocer "de qué va eso de la Ciudad de la Justicia" pese a que la Comunidad de Madrid denunció recientemente ante la Fiscalía General las irregularidades detectadas en su gestión.

A la pregunta de qué hace mal el Gobierno del PP en Madrid cuando tres presidentes salieron por la puerta de atrás, Rajoy ha precisado que Esperanza Aguirre "abandonó" el puesto para ir de candidata a la Alcaldía de Madrid, "no salió por la puerta de atrás"; y al señor Ignacio González no lo pusimos en las últimas elecciones" y Cristina Cifuentes ha dimitido "por causas que nada tienen que ver con su gestión".

Rajoy ha asegurado que en la Comunidad de Madrid las cosas "van bien" y el empleo está en la cifra más alta de afiliados a la Seguridad Social de la historia.

Y eso, en su opinión, quiere decir que "hay más trabajo que nunca, la gestión no se ha visto afectada".

Además, Rajoy se ha comprometido a "intentar hacer las cosas bien, y a trabajar en el futuro aprendiendo de los errores cometidos".

Sobre el vídeo de Cristina Cifuentes sustrayendo supuestamente unas cremas en un supermercado, Rajoy ha comentado que se llevó "un disgusto" porque desconocía su existencia, si bien ha asegurado que no da crédito a rumores y "sin pruebas" o con especulaciones no puede actuar "porque no conduce a nada".