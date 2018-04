Nicaragua deroga las reformas de la Seguridad Social causantes de las protestas que han provocado 27 muertos

El Gobierno de Nicaragua ha derogado este domingo las reformas de la Seguridad Social que desataron las protestas callejeras que desde el miércoles han causado al menos 27 muertos, según datos de oenegés, y más de un centenar de heridos y numerosos daños materiales.

El Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha acordado revocar las dos resoluciones que sirvieron como "detonante para que se iniciara esta situación", según ha anunciado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un mensaje a la Nación.

Nicaraguan Government backs on the reforms on the Social Security in order to allow for a broad debate on the issue, announced today President Daniel Ortega. pic.twitter.com/8WUJnsInNk