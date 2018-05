"La ruptura del pacto nuclear por Trump con Irán supone un peligro que le afecta a usted"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Qué tal les va? ¿Cómo llevan ya este día que se ha metido? Ocho horas ya llevamos de este día de hoy, de este miércoles de mayo, el 9 de mayo del 2018 en el que le venimos contando las cosas que pasan desde las 06:00 en este programa.

Hay un asunto internacional que, hombre, tiene relevancia, importancia, aunque usted crea que no le llega a afectar directamente en el núcleo poblacional donde viva. Las cosas en el mundo están más interconectadas de lo que parece. Por eso, esta especie de levantamiento del acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e Irán por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, tiene una importancia fundamental. Yo le cuento en qué consiste este pacto.

Este es un pacto que se firma en Viena en el 2015, después de mucho trabajo, muchos meses y meses de trabajo y negociaciones, fundamentalmente encabezados por la delegación norteamericana de la administración de Barack Obama. Es un acuerdo mediante el cual Teherán reduce sensiblemente su programa nuclear, prácticamente dedica lo nuclear solamente a efectos civiles, a generar electricidad, no a tener una bomba atómica. ¿A cambio de qué? A cambio de levantar sanciones económicas que estaban estrangulando a un país como Irán y a una economía como la iraní.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE CARLOS HERRERA DE ESTE 9 DE MAYO DEL 2018

Esto lo que hacía es que debilitaba la posibilidad de Irán de tener una bomba atómica. Eran unas restricciones al programa nuclear iraní que, además, supervisaba la Agencia Atómica de Naciones Unidas, de la ONU.

Bueno, pues qué bien. Había varias cláusulas, incluso que decían algunas, si se cancela el acuerdo Irán va a tardar un año en poder otra vez poner en marcha programas nucleares atómicos como tecnología militar, lo cual da o le cede un tiempo a la comunidad internacional a poder negociar, a poder hacer algunas cosas.

Miren, parta hacer una bomba atómica... Yo la verdad no he hecho ninguna en mi vida, peor hacen falta reactores. Los reactores pues no se compran así en una estantería. Usted no va a un supermercado y dice: “Me da... Póngame dos reactores nucleares”. Los reactores... Usted tiene que comprar... Pues las válvulas, las bombas, los filtros, el aluminio... Y todo eso, irlo montando en secreto normalmente. Y luego necesita usted enriquecer uranio o plutonio, que también es una coas que no se hace en el cuarto de baño todos los días.

Bueno, pues lo que hizo Teherán en virtud de ese acuerdo fue desconectar las centrifugadoras, sacar del país todo el uranio enriquecido y echarle cemento a los reactores de plutonio. Aquí paz y allá gloria. Pero en ese acuerdo hay una cláusula. Una cláusula que la escribió, no tuvo más remedio que introducirla Barack Obama, que se llama la descertificación. ¿Y eso qué es? Que cada 90 o 120 días el presidente de los EE.UU. tiene que reafirmar ese acuerdo. Es decir, dar a entender que se cree que los iraníes no están tocando las narices con el plutonio.

Y como dos de los más importantes socios de EE.UU., que son Arabia Saudí e Israel, están lanzando una campaña que dice “Irán miente”, en esta ocasión Donald Trump, al cual le hace especialísimamente feliz desmontar cualquier cosa que haya hecho Barack Obama, utilizando esa cláusula le dice al Congreso que no se cree lo de Irán y que, por tanto, levanta el pacto. Ahora eso tiene que ratificarlo el Congreso, que no es tan automático.

Bueno, en fin... ¿Qué supone eso para el mundo? Desde luego, para Teheran mucho porque, miren, Teherán gracias a ese pacto pudo acceder a más de 100.000 millones de dólares que tenía congelados en el extranjero. Levantar determinadas restricciones, prohibiciones, por ejemplo, la de vender petróleo. No podía vender petroleo. Vender petroleo, pues, hombre... Ayuda. Colocar más petróleo en el mercado hace que el precio del petróleo se relaje. Impedir que Irán venda petróleo hace que el precio del petróleo crezca. Eso es matemático, y ahí sí eso le va a afectar a usted.

Luego, por ejemplo, Irán no podía comprar aeronaves para sus líneas aéreas. De hecho, este pacto sirvió para que la Boeing hiciera un acuerdo con Irán bárbaro. Bueno, pues el levantamiento del pacto hace que Trump le diga a algunas multinacionales, “si ustedes seguís haciendo negocios con Irán yo puedo vetar el acceso a mercados financieros estadounidenses”. Lo cual, el carajal que se monta, en fin... Es notabilísimo. Luego, además, supone indudablemente, hombre... Un peligro para la seguridad mundial, un enfriamiento del eje euroatlántico y una demostración más de que el populismo, al fin y al cabo no deja de ser una reacción populista, es uno de los grandes peligros de la comunidad internacional ahora mismo.

Y desestabiliza al propio Irán. Miren, Irán tiene un presidente que se llama Hasán Rouhaní, que es un tipo que más o menos, más o menos, es lo moderado que puede ser un iraní en la chaladura esta del régimen de los Ayatolás y el turbante y todo lo demás.

Las fuerzas más conservadoras, por tanto, más peligrosas en Irán, se pueden echar encima de Hasán Rouhaní, desestabiliza también el país. Total, que no es que todo se vaya al carajo, parece que le estoy contando el apocalipsis, pero digamos que no ayuda, eh. No ayuda.

Esto por lo que respecta que hay fuera. Lo que respecta a lo que hay dentro, saben ustedes que hay dos noticias elementales. Ayer, tal como sabíamos, iba el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, a contar cuáles eran las intenciones de voto de los españoles según el sondeo que ellos han realizado. Y lo que han dicho lo señores del CIS es que el PP a pesar de que, como todos ustedes saben, se han puesto a parir las abuelas en los comités del partido, pues todavía mantiene la primera posición, es verdad que con muy poca diferencia sobre los segundos que son Ciudadanos, que pegan el gran apretón hacia arriba, y que gana además el PP en todas las franjas de edad menos en los mayores de 65 años. Ese es el relevo generacional.

¿Y el PSOE? Pues ahí está aguantando el tirón. Está más cerca del PP porque el PP baja. El PP ha perdido, escuchen, desde el 2011 que ganó las elecciones con un 44% de los votos, hasta este CIS que le da el 24, 20 puntos, eh. En fin, no es baladí.

Y lo que demuestra es que el suelo y el techo en este momento está muy cerca, el primero del último y del último del primero, lo cual todo es cambiable y todo es... El PSOE, por ejemplo, aunque esté satisfecho por estar más cerca del PP, oiga, debería haber aprovechado el desgaste terrible, tremendo, en la Comunidad de Madrid que ha supuesto todo el asunto de Cifuentes. Y, además, el hecho de que Podemos no despegue, que no despega. Y, sin embargo, no lo aprovecha el Partido Socialista. Pero ya les digo, todos están más o menos... Todos contentos porque así ven la botella medio llena en lugar de medio vacía.

Y de Cataluña, que parece que sí. Puigdemont ha dicho que va a designar a alguien que pueda gobernar, eh. Claro, a ver a quién señala. A uno que pueda gobernar. Si señala al pato Donald, como viene haciendo siempre, pues no podrá y volveremos a los mismo. En el último pitido del partido. Si se desbloquea la situación, se va a desbloquear hoy, lo cual demuestra la irresponsabilidad de unos individuos que tienen empantanada la administración de una comunidad por esas cuestiones personales. Porque para hacerlo en el último minuto, también podían hacerlo en el primero.