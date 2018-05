La demoledora crítica de Ángel Expósito a Pablo Iglesias por su chalet de 600.000 euros

Ángel Expósito ha aprovechado este viernes su monólogo de las cuatro en 'La Tarde' de COPE para exponer a Pablo Iglesias las contradicciones en las que el dirigente de Podemos ha caído tras comprarse un chalet de 600.000 en una de las zonas más caras de la Sierra de Madrid. "Enhorabuena a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Bienvenidos a la casta. Ya sois ricos. Ya pertenecéis al club de las hipotecas y de los aplastados por el sistema financiero capitalista. Welcome a la república independiente del 'casoplón'. 2000 metros cuadrados de casa... Lo normal. Lo normal para establecer cualquier proyecto de vida con tus hijos. Como hacen todos los españoles", ha ironizado el comunicador.

En el programa, Expósito ha incluido un corte de audio donde Iglesias pedía hace años que la gente se posicionara: o estabas con los privilegiados o con la gente. "Está claro con quién has elegido estar tú, machote", le ha recriminado.

El director de 'La Tarde' se ha preguntado también si cualquier persona con un contrato de dos años, el tiempo que le queda a Iglesias como diputado, podría optar a un crédito tan beneficioso como el que ha recibido el líder de Podemos. "Aunque el problema no es éste. El problema es el pasado, la demagogia. El quién te ha visto y quién te ve. ¿Cómo va a defender la revolución bolivariana en el lugar dónde nació? ¿Sigue teniendo Pablo Iglesias envidia del pueblo venezolano? Tú en 2.000 metros cuadrados y los venezolanos prostituyéndose por dos dólares", ha dicho.

"En tus contradicciones has acabado dando negocio a una entidad bancaria, capitalista, opresora, desahuciadora... ¿Te imaginas ahora que todo quisqui que sabe dónde van Pablo e Irene a vivir se organizan escraches proletarios de obreros del campo? De esos que invaden fincas que le gustan tanto. A lo mejor, en el borde de la piscina monta un campamento de refugiados bajo la pancarta 'Refugees Welcome'. Y que tenga cuidado, que no se ausente mucho porque igual les okupan la casa", le ha criticado también.

Por último, Expósito le ha dado la bienvenida "a la edad adulta". "Con una hipoteca es cuando la gente deja de ser adolescente. A partir de ahora te vas a enterar de lo que vale un peine", ha sentenciado.