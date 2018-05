Maroto: "Sánchez quiere entrar en la Moncloa por la puerta de atrás, como sea y con quien sea"

Javier Maroto lamenta que Sánchez haya presentado la moción de censura ya que eso supone inestabilidad y lo que "España necesita es un gobierno fuerte" y se pregunta "¿cómo van a entender los españoles que pacte con Cs y Podemos para entrar por la puerta de atrás en la Moncloa?"

Asegura el Vicesecretario Nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular en 'Mediodía COPE' que una elecciones "no benefician a España: No sé si alguien puede sacar algún beneficio de la moción de censura, en España ha habido tres intentos y ninguna ha prosperado y solo han servido para dar relevancia al que la presenta. Con la moción, pierde España porque es un momento crítico. Rajoy podía haber aplicado el 155 y Rivera decía que no se debía aplicar porque era matar moscas a cañonazos y Sánchez decía que en la Península Ibérica además de Portugal las otras naciones eran Galica, Cataluña y el País Vasco, con esos mimbres, el presidente Rajoy esperó a tener unidad y una respuesta conjunta. Sánchez ha saltado por los aires esa unidad, ha dinamitado la visión de Estado por llegar a la Moncloa como sea, con quien sea a la Moncloa. ¿Cuál es su estrategia porque llegar al poder como sea, incluso tapándose la nariz, es posible, pero al día siguiente con quién va a aprobar una ley con Bildu, con los independentistas del señor Torra, con esos quiere hacer leyes para España, precisamente con ellos que odian a España o la quieren dinamitar? No es posible ni genera la estabilidad que necesita nuestro país".

¿Le está faltando al PP autocrítica con la corrupción? a lo que Javier Maroto asegura que hacer "autocrítica es fundamental y también la humildad y hay que aplicarla con los mismos raseros. Me repugnan todos los casos los del PP y los de Pujol y los ERE..., el que crea que España merece la pena que tengan ilusión por una política que apueste por nuestro país, que incluya la trasparencia y la regeneración y excluya los comportamientos de corrupción. Si en esto estamos unidos, avanzaremos. Si buscamos coartadas para erosionar al otro con eso no construímos nada. Autocrítica, humildad y compartir que la corrupción debe quedar al margen y quien se vea afectado debe pagar por ello"

Hay quien habla de renovación del PP, ¿sus posibilidades pasa por un cambio de caras? "Las posibilidades pasan por la credibilidad del proyecto de España. Soy vasco, pero soy profundamente español y la estabilidad, el ser una referencia económica es la baza que tiene que jugar el PP. La baza de la estabilidad, la de la seriedad y del principio de igualdad de todos los españoles y de libertad. Si hoy Puigdemont no es presidente de la Generalitat es por las medidas que ha puesto el Gobierno del PP escuchando a los otros partidos y eso se ha roto por parte del señor Sánchez" reitera el responsable del Partido Popular.