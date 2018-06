Pilar Cisneros: "En selectividad lo pasé mal. Hacía mucho calor y pasé muchos nervios"

Los comunicadores del 'Mediodía COPE' recuerdan con cierta angustia algunos de los exámenes más importantes de su vida. Pilar Cisneros recuerda especialmente lo mucho que sufrió cuando hizo la Selectividad: "Yo lo pasé mal. Primero hacía un calor espantoso, horrible. Y luego, muchos nervios. Yo estaba tan, tan nerviosa..." Unos nervios que le jugaron una mala pasada, porque provocaron que aquello que temía se hiciera realidad: "Yo tenía muy buena nota del Bachillerato y del COU y tenía miedo de que me bajara la nota. Y efectivamente, aprobé la selectividad pero me bajó la nota".

Antonio Herraiz por su parte recuerda como especialmente duro otro examen al que tuvo que someterse ese mismo año. Un examen relacionado con su entonces incipiente carrera musical: "Ese año yo me examiné también de octavo de violín. Y aquello yo lo viví con verdadero horror. Llegaba bastante justo y se me puso un tic en el ojo...Y no había manera de calmar aquello. Eran exámenes con tribunal, con cinco profesores delante, tú subido al escenario, con el atril solo...y el tic no se paraba".

El presentador del 'Mediodía COPE' reconoce que los estudios no eran su fuerte, aunque todo se hizo más fácil cuando comenzó a estudiar asignaturas más acordes a sus intereses: "Yo no era buen estudiante. Ya en los últimos años que tenía asignaturas que me gustaban como griego, literatura, latín, filosofía...todo se hizo menos complicado".