Colmenarejo: “Sánchez ha mandado callar a Catalá y de paso a su compañera Robles”

El comentario de Juan Pablo Colmenarejo en ‘La Linterna’ recoge lo dicho por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez a raíz de las declaraciones que hizo este lunes el ministro de Justicia Rafael Catalá en Herrera en COPE sobre el juez que emitió un voto particular en la sentencia de la manada. Según el director de ‘La Linterna’ “Pedro Sánchez ha criticado al ministro de Justicia por tirar la piedra contra el juez del voto particular (…) y esconder la mano”. Afirmaciones que ha hecho Sánchez en la cabecera de la manifestación del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Añade Colmenarejo que “Sánchez procura no hacerlo explícitamente, pero no dice lo mismo que su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, que reprochó este lunes, en la línea de Catalá, que el Consejo General del Poder Judicial no hiciera un seguimiento del juez por su problema particular”.

Para Juan Pablo Colmenarejo “Catalá cometió un inmenso error al estigmatizar y señalar a un juez en concreto. Pero tanto Margarita Robles como otros dirigentes socialistas cometieron el error de azuzar las manifestaciones y protestas que han puesto en cuestión la separación de poderes. Sánchez ha dicho que el ministro debe callarse si no tiene pruebas. Y Margarita Robles, también”.

Alude el director de ‘La Linterna’ al “enfrentamiento entre el ministerio de Justicia y el CGPJ que ha tenido como campo de batalla la persona de un juez que ha hecho un voto particular en una sentencia que condena por abusos sexuales a los procesados”. Pero la sentencia no es firme y recuerda Colmenarejo que “ya veremos lo que dicen el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo”. A su juicio lo que debería haber hecho Rafael Catalá es “defender el poder judicial y la separación de poderes”.

En las manifestaciones de este Día Internacional del Trabajo también se han escuchado voces discordantes con la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre la manada. Señala Colmenarejo que “a falta de otro tipo de enganche para tener un papel en las relaciones laborales, los sindicatos suman distintas causas, las pensiones o el feminismo, al 1 de mayo para que la soledad en la que se están quedando por méritos propios no parezca tal”. Y comenta que “hay ideas detrás de cualquier reivindicación laboral, por lo general justa y necesaria, pero el papel de UGT y Comisiones Obreras ha perdido protagonismo lastrado por la corrupción y su apoyo al nacionalismo y al independentismo”. Concluye el director de ‘La Linterna’ que “hoy apenas han reunido a un puñado de miles de personas”.