Sánchez pide a Catalá que aclare su acusación o que esté "callado"

Pedro Sánchez pide al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "aclare" si tiene alguna acusación contra el magistrado Ricardo González, autor del voto particular que defendió la absolución de los acusados en la sentencia de 'La Manada', y si no que esté "callado".

"Le pedimos al ministro de Justicia que no sea torpe, que si tiene alguna acusación particular, personal que hacer sobre el magistrado, aclare a qué se refiere; si no, lo mejor es estar callado", ha dicho Sánchez antes de participar en la manifestación del 1 de Mayo.

El ministro afirmó este lunes en 'Herrera en COPE' que "todos saben" que ese magistrado "tiene algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él, posición que fue apoyada por la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, y el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos.