¿Qué hará el PNV en la moción de censura?

La moción de censura sigue siendo el eje central para nuestros confidenciales en 'La Linterna'. El desenlace depende en buena parte de la postura que adopte el PNV en la votación del viernes en el Congreso de los Diputados y los nacionalistas vascos ya han advertido que no tomarán una decisión hasta escuchar la intervención del líder socialista, Pedro Sánchez, en el hemiciclo.

Según ha asegurado Ángel Collado, los estados de ánimo son dispares en torno a las formaciones políticas. En las últimas horas, “dos destacados miembros del gabinete, que se supone que serían los primeros en enterarse si Urkullu u Ortuzar hubieran avisado ya a Rajoy de si hay o no legislatura”, han enviado mensajes de tranquilidad: “Que estén tranquilos, que la cosa está controlada”, apuntaba Collado. El periodista también ha señalado que el optimismo sobre la postura del PNV “proviene del mundo económico”, ya que “el PNV es sensible a los intereses de grandes compañía que pagan sus impuestos a la Hacienda vasca y que no quieren ni oír hablar de que Sánchez llega a Moncloa”.

Fernando Jáuregui cree que “el PNV se va a dejar guiar por el dinero”. En este sentido, Collado ha añadido que los nacionalistas vascos tienen que decantarse: “O prefiere una ejecución de presupuestos a corto plazo, o prefiere a largo plazo empezar a alimentar a sus bases y competir con Bildu en independentismo”.

ESCUCHA AQUÍ TODOS LOS CONFIDENCIALES DE 'LA LINTERNA'

Además, Jáuregui se ha interesado en las últimas horas por la percepción en Europa sobre la opción planteada por Pedro Sánchez. “Esto está afectando a la imagen de España en Europa”, confesaba Jáuregui en 'La Linterna'.

El periodista ha hablado con “algunas personas muy próximas a algunas que han sido citadas últimamente”, como el socialista Ramón Jáuregui, al que el líder de Ciudadanos ha situado en la terna de posibles candidatos independientes de cara a una moción de censura instrumental. “Esas personas no han sido contactadas”, añadía sobre las declaraciones de Albert Rivera.