El periodista que ha publicado el vídeo de Cifuentes: “Los vigilantes no la reconocían y ella lo negaba todo”

Manuel Cerdán, el periodista de 'Okdiario' que ha obtenido el vídeo en el que se ve a Cristina Cifuentes robando dos cremas en un hípermercado de Puente de Vallecas en 2011 cuando era la número 2 de la Asamblea de Madrid, no ha mostrado ninguna duda de que la mujer que sale en la grabación es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. "Es Cifuentes al 200%. No es que se parezca a ella, sino que lo es. Primero porque queda manifiestamente demostrado en las imágenes y en la ropa que lleva, que son prendas que la dirigente ya ha usado en otros actos. Y en segundo lugar porque tenemos más información para demostrar próximamente que el asunto tiene más calado", ha asegurado el periodista este miércoles en 'Herrera en COPE' poco después de publicar la información.

Cerdán ha negado que llamaran ayer a Cifuentes para confirmar la autenticidad del vídeo. "Yo llevo muchas semanas detrás de esta información. Cualquier tipo de intermediación de gente que no quiere que esto salga a la luz, te lleva al fracaso. Y llamar ayer a Cifuentes hubiera sido un error. Es una prueba contundente. Un vídeo que lo aclara todo".

El periodista explica que los vigilantes que descubren el hurto no conocían quién era Cristina Cifuentes, puesto que por entonces la dirigente del PP sólo era la número 2 de la Asamblea de Madrid. "Me parece alucinante cómo le sacan los frascos de la crema, lo termina pagando... Pero ella negó todo en un primer momento. Si ella hubiera admitido su desliz, no hubiera tenido ningún problema ni hubieran tenido que llamar a la policía. Sin embargo, ella complica la situación y acaba acudiendo la Policía. Ellos son quienes descubren quién es y el comisario llama al jefe de seguridad para que la dejan libre previo pago de lo que había hurtado".

Cerdán se ha mostrado muy satisfecho con su exclusiva y ha advertido de que su labor de investigación comenzó incluso antes de que saltara el escándalo de su máster. "Este rumor era una leyenda urbana que muchos habíamos escuchado. Así que me puse a comprobarlo. Ha sido una labor muy ardua. Un trabajo de libro, les puedo asegurar"