Deschamps cree que Zidane "será seleccionador de Francia algún día"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, señaló este jueves que su compatriota Zinedine Zidane, que anunció este jueves su dimisión como entrenador del Real Madrid, algún día estará al frente de los "Bleus".

"No decido yo. De momento, tiene ganas de descansar y de estar con su familia. Seguramente algún día será seleccionador, ¿cuándo? No lo puedo decir, pero me parece algo lógico", dijo durante una rueda de prensa en Niza, en la víspera de un partido amistoso entre Francia e Italia en los preparativos del Mundial.

Deschamps, cuyo contrato acaba en 2020, dijo que esto ocurrirá "cuando tenga que ocurrir".

Interrogado sobre la presión que la partida de Zidane podría tener en su propio futuro con los "Bleus", subrayó que "toda su energía se concentra" en el torneo que comienza en Rusia este próximo 14 de junio.

"Habrá un después tras el Mundial, sí, para mí y los jugadores. Me pueden creer o no, pero no me planteo la cuestión, sigo concentrado en lo que me espera con este grupo de jugadores", aseguró.

Deschamps dijo entender la decisión de Zidane, "viendo lo que ha logrado en estos tres años" al frente del Real Madrid, "que ha sido fantástico para él y para su club", y aseguró que "conociendo bien a 'Zizou', ha debido ser una decisión muy meditada. Si la ha tomado es porque cree que es la mejor para él", apuntó.

Por si parte, el portero y capitán de los "Bleus", Hugo Lloris, añadió en esa comparecencia que está "sorprendido" por la dimisión de Zidane, y aseguró que solo puede sentir admiración por su trabajo en el Real Madrid y por "el gran jugador que ha sido".