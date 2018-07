“En el PP siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada, y ahora parece que ponemos en duda ese principio”

Una vez que se ha alzado con la primera victoria de la primarias, Soraya Sáenz de Santamaría recuerda en ‘Fin de Semana’ que “en nuestro partido hemos de ser coherentes, si hemos hecho unas primerias es para leer los resultados de esas primarias. En el PP siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada y ahora parece ser que ponemos en duda ese principio”.

Junto a ella, y siguiéndola muy de cerca está Pablo Casado -candidato también para liderar el PP-, del que Soraya dice que “tiene todo el derecho del mundo a continuar con el proceso pero antes deberíamos hablar e intentar integrar”.

Sáenz de Santamaría no cierra la puerta a unir los dos proyectos y trabajar juntos e integrara a Casado en su equipo si llegase a liderar el PP, y en este sentido, habla sobre la posibilidad de ofrecer al palentino la secretaría general de su equipo: “he dejado muy claro que en esa definición de equipos estoy muy dispuesta a hablar con generosidad y dije que el secretario general no tiene porqué ser de mi equipo”, afirma la candidata

Y señala Soraya que los dos “tenemos una trayectoria por delante con la que podemos recorrer todo el partido juntos para hacer un proyecto regenerador que debe estar basado en la integridad”.

La exvicepresidenta considera necesario hablar primero con su rival “escucharlo y ver qué objetivo tiene y cómo quiere enfocar desde el punto de vista de los valores el proyecto que podemos compartir”

Por otro lado, Soraya ha comentado que “me veo como una mujer fuerte para liderar el PP que puede plantar cara a Pedro Sánchez” y afirma que “voy a hacer todo lo que esté en mis manos para presidir el partido”.

Respecto a la reunión que mantendrán el lunes Pedro Sánchez y Joaquim Torra en Moncloa, Sáenz de Santamaría ha afirmado que a Sánchez “le han regalado el gobierno y no puede pretender regalar España a los independentistas. Ellos no se van a conformar porque cada cosa que consiguen es una meta volante”. Ha criticado los métodos para elegir al nuevo presidente de RTVE y espera que no “quieran convertir la nueva TVE en TV3”. Cree que hay que reformar la presencia del Estado en Cataluña y “estamos ante una oportunidad de oro porque “por primera vez se ha de mostrado que el constitucionalismo es más fuerte que el independentismo”. Ha criticado las decisiones del gobierno de Sánchez en cuestiones tan delicadas como la eutanasia o la prisión permanente revisable.

Sobre la reforma de la ley de educación ha sido tajante, “defiendo a ultranza la libertad de educación”, ha dicho, “quiero que a mi hijo le enseñen, que piense en libertad, no que desde el colegio se le eduque ideológicamente, quiero educar en mis valores a mi hijo”. Ha defendido el mantenimiento de la educación concertada y se ha mostrado en contra de la maternidad subrogada, en su opinión, “es intolerable que una mujer pase por eso a cambio de una compensación económica”.