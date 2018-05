Escribe su primer libro a los 81 años y triunfa en ventas

Nunca es tarde para alcanzar un sueño. Que se lo digan a Emilio Ortega quien a sus 81 años, y una dura vida a sus espaldas, ha publicado un libro que ha revolucionado Twitter.



El tuitero @JotaMerrick conoció a Emilio en la feria del libro de Almería. Allí el autor le explicó que había escrito una autobiografía pero que no había conseguido vender nada. Emilio se lo regaló a Jota y, nada más empezar a leerlo, decidió denunciar en Twitter su incomprensión al no entender que un libro tan sincero no se hubiera vendido. Ese tuit que podría parecer simple ya tiene casi 2.000 retuits y más de 2.600 'me gustas'.

Hace un par de días conocí a una persona muy especial en la feria del libro de Almería que ha escrito un libro con 80 años en los que habla de su dura infancia, la vida, las religiones, Dios y la sociedad entre otros temas... pic.twitter.com/4TErlANq6T — Jota Merrick (@JotaMerrick) 2 de mayo de 2018

'El mundo visto a los ochenta' habla de una infancia infeliz transcurrida durante la posguerra española y su salida al extranjero para encontrar una vida mejor. Largas reflexiones que ha recopilado a lo largo de sus 80 años sobre la vida, la historia, la política, la gente y la religión.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'FIN DE SEMANA'



“Lo que me llamó la atención de Emilio, es que no me vendió ningún libro. Y también su edad y la historia que tiene detrás”, ha reconocido el tuitero Jota Merrick. “Le dije de comprárselo y él insistió en regalármelo. Lo leí y decidí compartirlo en mi perfil”.



Emilio Ortega ha reconocido en 'Fin de Semana' que él antes de esto ni estaba en las redes sociales. “Decidí escribir sobre mi infancia y sobre lo que tuvo que pasar mi familia. Hemos vivido hasta en cuevas. La posguerra fue durísima".



El escritor octogenario reconoce que no ha sido nada fácil ni escribirlo ni venderlo. “En el libro hablo de todo. De muchos factores de la vida. Me imprimieron 50 ejemplares y en grandes empresas me dijeron que no me lo vendían. Gracias a este chico, mi libro se ha difundido. Estoy muy agradecido".