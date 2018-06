Presidente Melilla recuerda que PSOE puso concertinas e inventó devoluciones

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha recordado hoy que fue un Gobierno del PSOE el que instaló las concertinas en la valla fronteriza entre España y Marruecos en la ciudad autónoma y el que "inventó" las devoluciones en caliente de inmigrantes durante la primera crisis de las vallas, en el 2005.

A preguntas de los periodistas, Imbroda se ha referido así al anuncio que hoy ha realizado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha asegurado hoy que su voluntad es retirar de las vallas de Ceuta y Melilla las concertinas y que pedirá un informe para ver qué otras medidas pueden sustituirlas.

"El PP se ha encontrado lo que se ha encontrado", ha argumentado Imbroda en relación con la existencia de concertinas en la valla fronteriza y los rechazos de inmigrantes en la frontera, sobre los que ha recordado que la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega "vino en una noche y echó a ciento y pico del tirón".

Sobre la medida anunciada por Grande-Marlaska, el presidente melillense cree que "hay que poner encima de la mesa la palabra prudencia", porque ha recordado que la valla "no es de Melilla, ni siquiera de España, sino de Europa", por lo que a su juicio, la Unión Europea "tendrá que decir algo" y "hablar de una política común" de inmigración.

Imbroda ha aludido a un posible efecto llamada al apuntar que quizá no les guste a los países del norte de Europa que "aquí, en vez de pasar 5.000 inmigrantes, entren 500.000 y vayan arriba", de ahí su insistencia en que cualquier medida relacionada con la gestión migratoria debe ser consultada con la UE.

Según el dirigente melillense, medidas como la anunciada hoy pueden ser "un canto a las mafias diciéndoles que se les va a poner fácil", lo cual "supone mucho dinero" para estas redes criminales, así como "una hiperactividad" porque "se van a poner en marcha a trabajar".

Otro de los factores que Imbroda ha apuntado es Marruecos, país que está al otro lado de la valla y por el que deben pasar los inmigrantes que tratan de acceder de manera irregular a Melilla, de ahí su opinión de que éste también tiene "bastante que decir" porque "es casi, casi Europa y tiene también sus problemas" por la "corriente de inmigración".

Por todo ello, ha insistido en su llamada a la prudencia antes de adoptar ninguna decisión, y ha advertido de que "a lo mejor no compensa una foto bonita para quedar bien con algunos".

En cuanto a la afirmación del ministro de que "no es aceptable" ver a inmigrantes saltando la valla, Imbroda le ha sugerido "que la quite entonces o abra la puerta", aunque ha dicho no saber si es que a Grande-Marlaska "no le gusta esa imagen".

En este sentido, el presidente de Melilla ha dicho entender que la imagen de los inmigrantes encaramados sea "dura" para todo el mundo y que "da pena a todos", incluido él, pero ha puntualizado que "esa foto fija no es la foto de la realidad, sino la foto de aquellos 30 y de los millones que pueden estar detrás".

Por esta razón, ha afirmado que, "si Europa está de acuerdo en que vengan millones (de inmigrantes), no hay más que hablar y Melilla no tiene nada que ver ni objetar", porque eso corresponderá a la política española en su conjunto y la de Europa.