Los inmigrantes del Aquarius ya están en España

Las 629 personas de 26 nacionalidades que forman la flota del Aquarius han culminado este domingo su llegada al Puerto de Valencia tras superar una travesía de ocho días por mar. 'Esperanza del Mediterráneo', el dispositivo de acogida de los tres barcos, ha movilizado a 2.300 personas entre voluntarios, sanitarios, policías, traductores y otros efectivos.

El navío Orione de la Armada italiana ha sido el último en llegar a Valencia y ha completado así el periplo de la flotilla, que arrancó el lunes, después de que Italia y Malta se negaran a recibir a los refugiados y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera instrucciones para su acogida y las autoridades valencianas ofrecieran Valencia como puerto seguro.

El desembarco se ha prolongado durante más de siete horas en una mañana de domingo, desde que al amanecer, a las 6.30 horas, se empezara a vislumbrar entrando por la bocana del muelle 1 del Puerto el Dattilo de la Guardia Costera de Italia. El Aquarius, el buque que da nombre a la flota, le ha tomado el testigo cuatro horas después.

El éxito y la cara más humana del operativo ha quedado enmarcada con las sonrisas, cánticos y la "actitud de esperanza" que se han encontrado los sanitarios que han atendido a los inmigrantes a bordo del barco italiano Dattilo y el operativo que les ha recibido a pie de muelle, que han destacado su "lección de civismo".

El primer balance médico es positivo, con la mayoría de personas en condiciones aceptables a pesar de la fatiga de la travesía. Algunas embarazadas ya han sido trasladadas a hospitales y menores y adultos también asistidos. Los inmigrantes presentaban a su llegada más patologías leves de lo esperado, la mayoría quemaduras, malestares y escoriaciones de piel.



Una de las reacciones de la jornada ha sido la del padre Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz, quien ha celebrado vivir "un día precioso, histórico", pero ha recordado que la crisis migratoria sigue: "Es cierto que hay un antes y un después, pero siguen llegando otros refugiados a las costas españolas y no están tan bien atendidos".

"Salvar vidas no es nunca un crimen. No podemos mirar a otro lado mientras muere gente en el #Mediterráneo " David Noguera, presidente de #MSF https://t.co/KxKDEstFgB pic.twitter.com/VQm6qrKWtb

El interés por este punto de inflexión ha traspasado fronteras: más de 600 periodistas de 160 medios de comunicación nacionales, países europeos e incluso China y Estados Unidos han estado pendientes de la acogida desde la dársena del Puerto. Los conductores de los autobuses públicos de Valencia también han mostrado su cara más humana, al ofrecerse diez como voluntarios para transportar a la prensa al epicentro en las lanzaderas.





Un joven de 29 años de Sudán del Sur ha sido el primer inmigrante en completar la identificación y examen por parte de los policías y sanitarios desplegados en el puerto de Valencia. El dispositivo continuaba a medio día para que todas las personas a bordo de los barcos pasen este proceso y se inicie el procedimiento de acogida, para la que se ha ofrecido a colaborar Francia y también ayuntamientos de toda España, otros gobiernos autonómicos, asociaciones, familias.

"Os lo suplico; no quiero volver a #Libia. Cuando caí al agua, pensé que me moría. Me sacasteis, por eso estoy aquí hoy". Lawrence,18 años, rescatado por el #Aquarius la noche del 9 de junio. https://t.co/oLj9QVTsxQ pic.twitter.com/vidYxfH6qs