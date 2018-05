Dastis cree que fuerza desproporcionada en Gaza "no es la manera de actuar"

ESPAÑA PALESTINA

Sevilla, 15 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha manifestado hoy respecto a la muerte de 58 palestinos en Gaza en las protestas por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén que la fuerza desproporcionada "no es la manera de actuar".,"Nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamamiento a parar el uso de la fuerza, especialmente de la fuerza desproporcionada y a poner fin a las muertes y a los heridos. Creemos que no es la manera de actuar", ha declarad