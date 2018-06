La economía europea pierde impulso y los mercados se resienten

Nadie ha mudado el gesto de forma significativa en los mercados tras conocerse los nombres de los principales ministros económicos del nuevo gobierno. Las responsables de las carteras de Energía, Hacienda y Economía no han generado ni recelos, ni vítores en los mercados. Ha tranquilizado especialmente el hecho de que la titular de economía, Nadia Calviño, proceda de la oficina presupuestaria de la Comisión Europea, lo que habla de su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit y de gasto público. Conjura en gran parte uno de los grandes temores de los inversores.

Hoy la Bolsa ha cerrado con un paso atrás después de dos sesiones con fuertes ganancias. El índice Ibex 35 ha bajado un 0,7 por ciento hasta 9.686 puntos, después de intentar sin éxito consolidarse en la cota de los 9.800. Hoy ha subido Inditex, pero han flojeado Repsol y los bancos. También signo negativo en Telefónica, que no consigue recuperar los 8 euros por acción.

No han sentado bien los nuevos síntomas de enfriamiento económico que se han publicado en la eurozona. La economía sigue creciendo, pero está perdiendo impulso. Las ventas al por menor han aumentado tan solo una décima en el viejo Continente en el mes pasado, cuando se esperaba una mejora de medio punto.

El índice PMI (el índice de los gerentes de compras, por sus siglas en inglés) que mide la actividad tanto en sector industrial como en el de servicios ha marcado su lectura más floja del último año y medio en el conjunto de la eurozona. Alemania, Francia e italia están perdiendo impulso. Pero España lo sigue haciendo mejor que el resto, con una sólida actividad en el sector servicios, y con las mejores cifras de creación de empleo que se recuerdan en los últimos once años.

La prima de riesgo de España ha bajado primero a 92 puntos para empeorar después hasta los 100 puntos básicos. Se ha dejado notar el repunte de la prima de riego italiana, que ha aumentado hasta 237 puntos, después de que el nuevo primer ministro haya señalado en el parlamento que “se va a producir un cambio radical en el país...". Un mensaje que, por si acaso, los mercados han recibido con aprensión y con prudencia.

La agencias de calificación de riesgos Moody's y Standard and Poor's mantienen sin cambios sus estiamciones sobre España, a pesar de la incertidumbre política. Consideran que el relevo en el gobierno no tendrá impacto inmediato sobre la situación económica y que no se producirán desviaciones significativas sobre el cumplimiento fiscal.