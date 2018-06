Nueve presos hacen huelga de hambre para poder ver el Mundial en Argentina

Iniciar una huelga estando en la cárcel con un único objetivo: poder ver el Mundial de fútbol de Rusia, que ha comenzado este jueves en Moscú, con el primer partido, el inaugural, que ha enfrentado a Rusia -la anfitriona- contra Arabia Saudí, donde el combinado ruso se ha impuesto por cinco goles a cero. Ha tenido lugar en Argentina, país conocido por su enorme pasión por el balompié, y la noticia se ha hecho eco a través del diario argetino Clarín. En total, han sido nueve presos de la comisaría tercera de la ciudad de Puerto Madryn, que han declarado por escrito que han iniciado una huelga de hambre "hasta tanto las autoridades arreglen el sistema de televisión por cable". Esta nota la enviaron al juez de turno, en la que dejaban claro que "no funciona desde hace tres días".

Además, los internos de dicha cárcel han asegurado que el funcionamiento del sistema es “es un derecho indispensable para toda persona privada de su libertad”, y no solo eso, ya que también han agregado que han "tomado la decisión de no recibir la ración de comida correspondiente hasta tanto se solucione dicho problema”. No contentos con eso, han explicado que el problema de la televisión por cable les sea solucionado en el menor tiempo posible. Cuando llegan este tipo de eventos, normalmente un Mundial, Eurocopa o Juegos Olímpicos, se les suele conceder permiso a los reclusos para poder ver los partidos de fútbol en una sala común de la misma cárcel.

Estos presos en concreto están en los calabozos, la gran mayoría, por delitos contra la propiedad. Y todos comparten un lugar común en el que pueden ver la televisión, pero claro, sin conexión por cable y, por lo tanto, sin posibilidades de ver el Mundial de Rusia en condiciones. Y no es la primera vez que pasa, ya que hay un antecedente en el pasado Mundial, celebrado en Brasil durante el año 2014. Los presos de la Unidad Seis de Rawson, el penal de máxima seguridad de de la capital de dicha provincia, pidieron encarecidamente a las autoridades que les dejaran ver los partidos del Mundial.

